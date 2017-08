Finale der 7. Staffel

Foto: Helen Sloan/Courtesy of HBO via AP

Bonn. Nur noch sechs Folgen, dann fällt bei "Game of Thrones" der letzte Vorhang. Aber wann gibt es die letzte und achte Staffel zu sehen? Es spricht einiges dafür, dass Fans noch länger warten müssen.

Von Alexander Hertel, 29.08.2017

Mit einem großen Finale ging am Sonntag die siebte Staffel der Fantasy-Serie "Game of Thrones" zu Ende, in den USA holte die Folge "Der Drache und der Wolf" mit 16,5 Millionen Zuschauern eine Rekordquote. Der Hype ist ungebrochen, die Diskussionen, wie die Serie nach den jüngsten Ereignissen fort- und dann zu Ende geführt wird, dürften jetzt erst so richtig losgehen. Doch wann die achte und letzte Staffel zu sehen sein wird, ist noch ungewiss.

Eine Stellungnahme vom produzierenden Sender HBO gibt es bislang nicht. Sicher ist allerdings, dass es nach jeweils zehn Folgen in den ersten sechs Staffeln und sieben in der jüngsten Staffel zum Finale nur noch sechs Folgen geben wird. Grund ist der große Produktionsaufwand mit damit verbundenen hohen Produktionskosten. So soll eine Staffel rund 100 Million Dollar kosten.

Drehstart im Oktober?

Bevor das Ende vom "Lied von Eis und Feuer" über die Bildschirme läuft, müssen die Folgen überhaupt erst einmal gedreht werden. Auch hierzu gibt es noch keinen offiziellen Termin von HBO. Schauspieler Nikolaj Coster-Waldau, der in der Serie Jamie Lannister verkörpert, verriet in einem Interview mit dem US-Magazin Collider jedoch, dass er und seine Kollegen wohl ab diesem Oktober nach Westeros zurückkehren werden.

Bislang waren rund ein halbes Jahr für die Dreharbeiten einer jeden Staffel angesetzt. Auch für die Finalstaffel mit verkürzter Episodenzahl ist dies zu erwarten. Gründe sind der hohe Produktionsaufwand, das zu erwartende Spektakel, das die Macher auffahren, sowie die Tatsache, dass die Folgen womöglich länger als die durchschnittlichen 50 bis 60 Minuten dauern werden. Bedeutet: Inklusive der aufwendigen Postproduktion dürfte die Staffel nicht vor dem kommenden Sommer fertig werden. Eine Veröffentlichung ab kommendem Juli, also ein Jahr nach Start der 7. Staffel, könnte dann ebenfalls nur schwer möglich sein.

Ausstrahlung im Frühjahr 2019?

Eine Möglichkeit wäre der Sendestart im Herbst 2018. Dagegen spricht jedoch die Tatsache, dass in jedem Herbst ein Großteil der Serien der US-Sender anlaufen und HBO sich dann mit den anderen Anbietern um die Gunst der Zuschauer streiten würde. So geht beispielsweise auch die Erfolgsserie "The Walking Dead" jedes Jahr im Herbst in die nächste Runde. Der Kampf um Westeros könnte somit erst 2019 entschieden werden. Immerhin würde HBO dann zum alten Rhythmus zurückkehren. Die ersten sechs Staffeln starteten alle jeweils im März oder im April.

Diese eineinhalb Jahre könnten für Fans zur Geduldsprobe werden, für HBO hingegen gibt es keinen Grund, sich zu beeilen. Immerhin ist die Serie derzeit in aller Munde, Zuschauerrekorde werden vermeldet, Spekulationen über den Ausgang und das Ableben der beliebten Figuren sind in vollem Gange - und dürften es auch bis zur Ausstrahlung bleiben. Und die Spannung, aber auch die Erwartung, wird bei den Fans trotz der langen Wartezeit wohl ohnehin nicht kleiner werden.