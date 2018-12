Deutscher Beitrag

18.12.2018 Los Angeles. Neun Filme können noch als bester fremdsprachiger Film für einen Oscar nominiert werden. Auf der am Montag veröffentlichten Liste findet sich auch der deutsche Beitrag wieder.

Das Drama „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck kann sich Hoffnungen auf einen Auslands-Oscar machen. Die zuständige Filmakademie setzte das Künstlerporträt auf ihre am Montag veröffentlichte Liste mit neun Filmen, die für eine Nominierung infrage kommen. In der engeren Auswahl für den Oscar für den besten nicht englisch-sprachigen Film findet sich außerdem das autobiografisch angehauchte Drama „Roma“ des Mexikaners Alfonso Cuarón, das auch als Favorit in der Königskategorie bester Film gilt.

Chancen auf eine Nominierung für den Auslands-Oscar hat auch der gefeierte Thriller „Burning“ vom südkoreanischen Filmemacher Lee Chang Dong - es wäre eine Premiere für das ostasiatische Land.

Im Rennen sind zudem die polnische Produktion „Cold War - Der Breitengrad der Liebe“, „Capharnaüm“ aus dem Libanon, der japanische Film „Shoplifters - Familienbande“, der kolumbianische Krimi „Pájaros de verano“ (dt. Zugvögel), das Drama „The Guilty“ aus Dänemark und der kasachische Beitrag Ayka.

Die Nominierungen für die 91. Oscar-Gala werden am 22. Januar verkündet. (AP)