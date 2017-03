LaBrassBanda: Gastspiel in Bonn

BONN. Die bayerische Band LaBrassBanda spielt Ende März beim Bonner Festival Over The Border im Telekom Forum. Danach geht es auf eine Tournee durch die Bierzelte der Nation.

Von Olaf Neumann, 06.03.2017

Die Formation LaBrassBanda aus der Gemeinde Übersee am Chiemsee zählt zu den ungewöhnlichsten Bands in der deutschen Musiklandschaft. Das Septett um Sänger und Trompeter Stefan Dettl rührt seit nunmehr zehn Jahren eine heiße Mischung aus Blasmusik, Jazz, Funk, Reggae, Balkan-Beats und bayerischen Gesängen zusammen. Damit sind die sieben Bayern kürzlich um die Welt getourt: Ho-Chi-Minh-Stadt, Tokio, Sydney, Rio, San Francisco. Doch die Reise geht weiter: Am 25. März spielt die Band im Telekom Forum Bonn, von Frühjahr bis Herbst zieht sie vorzugsweise in Süddeutschland von Volksfest zu Volksfest. GA-Autor Olaf Neumann sprach mit Frontmann Stefan Dettl über das brandneue Album „Around The World“, den Sex-Appeal einer Tuba und Lederhosenauftritte in Japan.

Im Januar und Februar haben Sie innerhalb von sechs Wochen in 14 Städten auf sämtlichen Kontinenten gespielt. Wollten Sie mit dieser Tour einen Weltrekord aufstellen?

Stefan Dettl: Wir sind gern in diesem Tour-Modus. Für einen Musiker ist es ein Lebenstraum, auf der ganzen Welt seine eigene Musik zu spielen. Und wenn dann auch noch Leute dazu tanzen und Spaß haben, ist das einfach fantastisch.

Warum diese Welttournee? Wollen Sie LaBrassBanda international verankern?

Dettl: Die Stimmung in Deutschland und Europa, wo wir sehr viele Konzerte gemacht haben, ist schon immer sensationell gewesen. Aber wenn du dann wirklich einmal in Fortaleza in Brasilien 100 Leute, darunter Omas und Opas, zum Tanzen und Schreien bringst, ist das ein unvergessliches Erlebnis.

Ist es ein komisches Gefühl, auf die Bühne zu gehen und nicht wirklich zu wissen, ob die Musik beim Publikum überhaupt ankommt?

Dettl: Ja, aber wir sind schon von uns selbst überzeugt. Wir stellen uns irgendwohin und probieren wirklich, ein schönes Konzert zu machen. Das Allerbeste ist, für Leute zu spielen, die uns noch nicht kennen und von denen man noch etwas lernen kann.

GA: Erlebten Sie diese Reise als Wechselspiel zwischen Faszination und Kulturschock?

Dettl: Ja. Mich faszinieren Länder, bei denen ich hinter die Fassade blicken und in Gegenden spielen kann, wo Touristen nicht freiwillig hingehen. Tokio habe ich mir immer als schillernde, nervöse, laute Metropole vorgestellt, aber es ist überraschenderweise eine sehr angenehme Stadt. Faszinierend fand ich auch die Tausenden Motorradfahrer in Vietnam.

GA: Sind Sie mit dem Verkehrssystem klargekommen?

Dettl: Es ist sehr speziell, aber es funktioniert – auch ohne Ampel. Wenn man in Vietnam versucht, eine fünfspurige Straße zögerlich zu überqueren, hat man keine Chance. Aber wenn man selbstbewusst auftritt und es genauso macht wie die Einheimischen, funktioniert es.

GA: Gab es auch böse Überraschungen?

Dettl: Brasilien ist ein hartes Pflaster. Rio ist eine der schönsten Städte, die ich je gesehen habe, dort gehen Natur und Stadt auf faszinierende Weise ineinander über. Aber man muss sehr aufpassen und sich an klare Regeln halten.

GA: In welchen Momenten?

Dettl: Wenn dir jemand sagt, dass da gerade ein Überfall passiert ist, entfernst du dich besser sofort. Eine krasse Erfahrung. Das Land wirkt, als stehe es vor dem Kollaps. Umso farbenfroher und menschlicher waren unsere Auftritte.

GA: Wie haben Sie das Publikum erlebt?

Dettl: In Tokio spielten wir in einem Einkaufszentrum, dementsprechend viel Laufpublikum kam vorbei. Die Leute rechneten überhaupt nicht damit, dass plötzlich eine Ledenhosen-Band Stimmungsmusik macht. Es war spannend, mitanzusehen, wie sie allmählich mitgingen. Die Japaner haben normalerweise erst dann einen Gefühlsausbruch, wenn sie in einem geschützten Karaoke-Raum sind. Und im brasilianischen Fortaleza stieg sogar eine Oma auf die Bühne und tanzte mit uns.

GA: Warum klingt Ihre Musik in den Ohren von Brasilianern, Chinesen, Vietnamesen oder Japanern nicht befremdlich?

Dettl: Kann ich nicht sagen. Ich glaube, Musik wirkt auf diese Menschen so ähnlich wie auf mich. Wenn ich in Japan oder Vietnam an einem Straßenmusiker vorbeigehe, zieht er mich mit seiner Eigenart unweigerlich in seinen Bann. Ich mag einfach neue Klänge. Und unsere Musik war auf dieser Tour für die meisten Menschen sehr neu.

GA: Gibt es Ihre neue CD "Around The World" auch weltweit zu kaufen?

Dettl: Spotify finde ich einerseits eine Katastrophe, weil man da für seine Lieder nichts mehr bekommt. Andererseits konnten wir jedem Menschen, den wir bei dieser Reise begegnet sind, zeigen, wo er unsere Lieder finden kann. Es macht wahnsinnig viel Spaß, im Internet irgendwelche Kommentare zu seinen eigenen Liedern in japanischer Sprache zu finden.

GA: Im Zuge der Globalisierung gibt es die Befürchtung, dass die Bands immer ähnlicher klingen. Sehen Sie Ihre Musik als ein Statement gegen die Globalisierung?

Dettl: Einerseits ja, was die Wirtschaft betrifft. Andererseits finde ich die Globalisierung der menschlichen Wärme fantastisch. Darin unterscheiden die einzelnen Länder sich nicht. Menschliche Wärme ist auf der ganzen Welt gleich.

GA: Wenn Sie Deutschland einmal mit anderen Ländern vergleichen, was vermissen Sie dann hier?

Dettl: Eine Grundfreundlichkeit. Vielleicht nimmt man das auch anders wahr, wenn man auf Reisen ist. Wenn wir uns nach Restaurants erkundigt haben, erfuhren wir immer sehr viel Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Deutsche reagieren oft sehr spröde und ängstlich. Wir waren insgesamt sechs Wochen auf Tour, und jeder von uns kam mit einem breiten Grinsen im Gesicht nach Hause. Das sagt alles über diese Reise.

GA: Haben Sie auch mit Ihren Lederhosen für Aufsehen gesorgt?

Dettl: Lustigerweise überhaupt nicht. Einmal sind wir ganz provokativ an einem Surferstrand in Lederhosen entlang marschiert. Aber es kam überhaupt keine Regung. Dafür sorgten unsere Instrumente immer wieder für Aufsehen. Mit diversen Zöllnern haben wir gleich Freundschaft geschlossen, darunter sind erstaunlich viele Musiker gewesen. Wir haben mit ihnen teilweise sogar Jamsessions gemacht.

GA: Wie viele Lederhosen braucht man für eine Welttournee?

Dettl: Wir haben uns bei der Vorbereitung auf die Tournee viele Gedanken übers Gepäck gemacht. Wir haben es dann sehr reduziert: Jeder hatte einen kleinen Koffer, eine Lederhose und sein Instrument dabei. Das reichte völlig aus.

GA: Es heißt, Rock’n’Roll sei purer Sex und die Gitarre das erotischste Instrument überhaupt. Und was ist dann die Tuba?

Dettl: Das unerotischste Instrument überhaupt! Die Tuba ist aber fantastisch geeignet für intime Momente mit dem Publikum. Sie hat eine Rhythmusfunktion und geht wirklich in die Beine. Und man braucht für sie keinen Strom.

GA: Ist sie technisch sehr anspruchsvoll?

Dettl: Auf einer Tuba zu spielen, ist gar nicht so anstrengend, weil die Technik ähnlich ist wie bei der Posaune oder Trompete. Das anstrengendste ist ihr Gewicht. Als Tuba-Spieler brauchst du wirklich breite Schultern.

GA: In dem Song "Indian Explosion (Bauwagn)" heißt es. „Mia san ned die Coolsten, mir san ned die Besten, aber mir schmeißen die geilsten Festl“. Ist das Ihr Lebensmotto?

Dettl: Hundertprozent! Man muss keine Angst haben vor dem Leben und auch keine Angst als Musiker vor dem Auftritt. Wenn man sich richtig anstrengt, wird das auch honoriert. Das finde ich fantastisch.

GA: Sehen die Hallen und Clubs, in denen Sie aufgetreten sind, überall auf der Welt gleich aus?

Dettl: Da gibt es sehr große Unterschiede. In Sydney spielten wir in einem richtigen Club mit 500 Zuschauern und einer guten Anlage. Und in Wellington standen wir auf einer winzigen Bühne auf einem Straßenfest direkt neben der Hüpfburg. Zuerst waren fünf Leute da, und als wir aufhörten zu spielen, waren es 1000.

GA: Sie haben in San Francisco und in Houston Station gemacht. Wussten die Amerikaner, wo Bayern liegt?

Dettl: Ja, wir waren vorher schon mal in Amerika. Ich finde das Land fantastisch. Die Amerikaner sind ein sehr musikalisches Völkchen.

GA: Gibt es zwischen dem amerikanischen und dem bayerischen Idiom eine gewisse Klangverbindung?

Dettl: Auf alle Fälle. Texanisch und Bayerisch klingen von der Aussprache her fast identisch. Auch das Essen ist sehr deftig. Und über der Lampe hing ein Hirschgeweih - wie daheim!

GA: Verstehen Sie sich als Botschafter der bayerischen bzw. deutschen Kultur?

Dettl: Ein bisschen schon. Im Ausland hören wir immer wieder den Satz: „Ich hätte nicht gedacht, dass Deutsche so viel Spaß haben können."

GA: Haben Sie sich aus jedem Land etwas mitgebracht?

Dettl: Ich habe meiner Freundin warme Socken gekauft. Sie hat nämlich immer kalte Füße.

GA: Wo schmeckt das Bier am besten?

Dettl: Das ist eine sehr schwierige Frage. In Japan wird zum Beispiel hervorragendes Bier gebraut. Ich mag die Abwechslung. Hätte ich jeden Tag das gleiche Bier, würde es mir irgendwann nicht mehr schmecken.

GA: Sie sind auch dieses Jahr wieder auf Bierzelt-Tour. Sind Bierzelt-Feste für Sie etwas Besonderes?

Dettl: Auf alle Fälle! Erstens finden solche Feste nicht in der Stadt statt. Das allein ist schon fantastisch. Die städtischen Clubs haben meist ein umfangreiches Kulturprogramm, aber auf dem Land passiert sehr wenig. Dort kommen manchmal junge Menschen zu uns, die noch nie ein Live-Konzert gehört haben, weil die nächste Stadt 100 Kilometer weg ist. Auf solche Orte freuen wir uns immer ganz besonders.