"Höhle der Löwen" bei Vox

KÖLN. Die Löwen haben wieder gebrüllt: Welche Produkte in der "Höhle der Löwen" am Dienstagabend glänzten oder abfielen und warum die Löwen dieses Mal besonders viel Futter bekamen, verraten wir hier.

Von Laszlo Scheuch, 16.10.2018

Folge 7 der fünften Staffel "Die Höhle der Löwen" und wieder einmal die Frage, welches Startup es schafft, einen Investor von sich und seinem Produkt zu überzeugen. Die Löwen bekamen dieses Mal Kuchen und etwas andere Pommes zu essen, wurden mit sexueller Belästigung von Kindern konfrontiert, erlebten hartnäckige Gründer und bekamen schlüpfrige Einblicke.

Abdeckblitz - Hartnäckige Gründer

Den Auftakt in die Sendung machten zwei Bewerber aus Hessen. Der 48-jährige Malermeister Mario Ballheimer und sein Partner Fedi Choukair präsentierten den Investoren ihren "Abdeckblitz". Für ihr - wie sie sagen - "innovativstes Produkt der Zukunft", verlangten sie 100.000 Euro für zehn Prozent Firmenanteile. Mit dem zum weltweiten Patent angemeldeten Abdeckblitz möchten die beiden Partner nerviges Abkleben bei Malerarbeiten vereinfachen.

Eine Idee, die schnell das Interesse von Carsten Maschmeyer weckte, der während seines Studiums selbst als Maler jobbte. Auch Dagmar Wöhrl schien zunächst interessiert an dem Produkt, das seit sechs Monaten auf dem Markt ist. Skeptisch wurde sie allerdings, als die Gründer behaupteten, sie hätten keine Mitbewerber. Wöhrl: "Wieso kenne ich ihr Produkt dann schon seit über einem Jahr?"

Die Gründer setzten sich zur Wehr. Ihr Produkt sei einmalig, insbesondere wegen der Oberfläche. "Ich habe aus vier Produkten eins gemacht. Es ist wasserfest, chemiekalienbeständig, mehrfach wiederverwendbar und rückstandsfrei von den Untergründen entfernbar", erklärt Ballheimer. Es reichte nicht, um Wöhrl zu überzeugen: "All das konnte die Folie, die ich gekauft habe, auch."

Mit den Worten "ich glaube, unsere Chemie würde nicht zusammenpassen und ich habe das Gefühl, sie wollen immer das letzte Wort haben", verabschiedete sich Maschmeyer. Die nicht überzeugte Wöhrl schloss sich dem Ausstieg an und auch der Bonner Investor Frank Thelen sah sich nicht abgeholt und gab kein Angebot ab. Georg Kofler hatte als erster Investor wirklich lobende Worte für die Gründer übrig: "Sie und ihr Produkt gefallen mir. Ob es das schon einmal gibt - das finde ich nicht so dramatisch." Sein Angebot: 100.000 Euro für 35 Prozent Firmenanteile. Auch Ralf Dümmel gefiel das Produkt, das seiner Meinung nach "überall hingehört, wo Menschen hingehen". Er gab dasselbe Angebot ab wie Kofler und erhielt letztlich den Deal.

Kaiserschlüpfer - "Watschn" für die Gründerinnen

Auf einen Deal hofften auch Hebamme Daniela Westberg-Heuer und Marketingfachfrau Julia Steinbach. Die beiden Freundinnen aus Hamburg präsentierten "Kaiserschlüpfer", mit dem sie seit 2017 auf dem Markt sind. Für 100.000 Euro offerierten sie 15 Prozent der Firmenanteile. "Kaiserschlüpfer", das sind Slips für Frauen während der Schwangerschaft oder auch bei Regel- und Rückenschmerzen. Das Besondere an dem Slip: In eine Tasche kann ein Kühlpad eingelegt werden, das so den Druck von der Naht der Hose nehmen soll. Alternativ kann auch ein Wärmepad eingelegt werden, etwa bei Regelbeschwerden.

Nachdem Thelen, Wöhrl und Maschmeyer schnell ausgestiegen waren, blieben zwei Löwen in der Manege übrig.

Judith Williams, die anzweifelte, ob 100.000 Euro ausreichen, kritisierte das Aussehen des "Kaiserschlüpfers" ("wenn ich damit vor meinem Mann stehe, der fasst mich nie wieder an") und behauptete, dass es ähnliche Produkte bei Amazon "wie Sand am Meer" gebe. Ihr ernüchterndes Feedback: "Ihr habt etliche Schwachstellen. Ihr müsst an eurer Marke arbeiten. Wer seid ihr und wofür steht ihr?" Damit stieg auch Williams aus.

Auch Dümmel konnten die Gründerinnen nicht überzeugen und verließen die Sendung so ohne Deal und mit "Chaos im Kopf und einer kleinen Watschn".