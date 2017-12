Ehrung im Buckingham-Palast

07.12.2017 London. Der britische Popmusiker ist zwar kein "Sir", doch er darf sich zukünftig als Mitglied des "Order of the British Empire" bezeichnen. Er kann sich auch vorstellen, 2018 bei der anstehenden Hochzeit von Prinz Harry und seiner Verlobten Meghan Markle aufzutreten.

Der britische Popmusiker Ed Sheeran (26) ist am Donnerstag mit einem Orden des britischen Königshauses ausgezeichnet worden. Er darf sich in Zukunft als Mitglied des "Order of the British Empire" bezeichnen.

Den Orden erhielt Sheeran für sein soziales Engagement und seine Erfolge als Musiker.

Ein Ritter ist Sheeran deswegen aber noch nicht. Nur die ranghöchsten Träger des Ordens dürfen den Titel "Dame" oder "Sir" tragen. Insgesamt gibt es fünf Ränge, Sheeran hat den niedrigsten.

Zur Ordensverleihung durch Prinz Charles im Buckingham-Palast in London kam Sheeran in einem eng taillierten dunkelblauen Frack und einer grauen Hose.

Gefreut hat sich Sheeran über die Auszeichnung nach eigenen Angaben vor allem wegen seines verstorbenen Großvaters. Der sei ein "riesiger Royalist" gewesen und wäre jetzt "ganz schön stolz".

Von Reportern gefragt, ob er bereit wäre, im Mai bei der Hochzeit von Prinz Harry und seiner Verlobten Meghan Markle zu spielen, sagte Sheeran: "Yeah, warum nicht!". (dpa)