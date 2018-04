Zeremonie mit Familie

11.04.2018 Los Angeles. Tracy Morgan wird in Hollywood gefeiert. Der Star-Komiker ist nun auf dem "Walk of Fame" verewigt. Bei der Enthüllung des Sterns dankt er seiner Kollegin Tina Fey und seiner Familie.

Der US-Komiker Tracy Morgan (49) hat auf dem "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood einen Ehrenplatz erhalten. Nach der Enthüllung des 2632. Sterns auf dem Hollywood Boulevard am Dienstag kniete der Afroamerikaner auf dem Boden nieder und küsste vor jubelnden Fans die Sternenplakette.

Der Regisseur Jordan Peele ("Get Out"), der mit der Horror-Komödie "Get Out" im März als erster Afroamerikaner einen Oscar für das beste Original-Drehbuch gewonnen hatte, war als Gastredner eingeladen. Er pries Morgan als eine "Legende", die nun Hollywoodgeschichte geschrieben habe. Er selbst sei von dem Talent und dem Charisma des Comedy-Stars inspiriert worden, sagte der 39-jährige Regisseur, Autor und Komiker.

Morgan ist vor allem aus TV-Sendungen wie "30 Rock" und "Saturday Night Live" bekannt. Er dankte vielen Talenten aus der Comedy-Szene, vor allem seiner Kollegin Tina Fey.

Zu der Zeremonie auf dem berühmten Bürgersteig brachte der vierfache Vater einen seiner erwachsenen Söhne und die vierjährige Tochter Maven aus seiner zweiten Ehe mit Megan Wollover mit. Die Familie posierte gemeinsam auf der Plakette. Sie hätten ihm nach seinem schweren Unfall treu beigestanden, sagte Morgan sichtlich gerührt.

2014 war der Komiker schwer verletzt worden, als ein Lastwagen den Kleinbus des Schauspielers rammte. Dabei war ein Mensch ums Leben gekommen. Morgan musste wochenlang in Krankenhäusern und Rehazentren behandelt werden. (dpa)