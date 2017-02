53. Grimme-Preis 2017

01.02.2017 Bonn. Zum 53. Mal wird der Grimme-Preis verliehen. Nominiert sind Fernsehproduktionen in den Kategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung, Kinder & Jugend und Spezial. Die Gewinner erhalten am 31. März 2017 ihre Preise in Marl.

Für den renommierten Fernsehpreis sind in diesem Jahr insgesamt 84 Produktionen nominiert. Die Gewinner werden bereits am achten März bekannt gegeben, bevor die Preise dann am 31. März im Theater in Marl verliehen werden.

In der Kategorie "Fiktion" sind in diesem Jahr unter anderem der "Polizeiruf 110 - Und vergib uns unsere Schuld" (BR), "Der Fall Barschel" (ARD Degeto) und der Thriller "Dolores" (SWR) nominiert. In "Dolores", der im Jahr 1952 spielt, geht es um einen Modellbauer, der das Haus des Filmstars Dolores Moor Detail getreu nachbauen soll und der dabei versucht den Star für sich zu gewinnen.

In der Kategorie "Information & Kultur" wurden unter anderem der Film "Besessen" (ZDF/Arte) der jordanischen Filmemacherin Dalia Al-Kurry nominiert, der sich mit dem Glauben an Geisterwesen auseinandersetzt. Außerdem der Film "Der NSU-Komplex" (BR/MDR/NDR), "Aus dem Abseits" (3sat/RBB) und viele weitere Filme.

In der Kategorie "Unterhaltung" wurden unter anderem "Bares für Rares" (ZDF), "extra3 - Der Irrsinn der Woche" (NDR) und "Kitchen Impossible" (Vox) nominiert. Eine Nominierung in der Unterkategorie "Spezial" gab es dabei für "Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann #verafake" (ZDF/ZDFneo). In dieser Sendung hatte Jan Böhmermann einen Schauspieler in die Sendung "Schwiegertochter gesucht" (RTL) als angeblichen Kandidaten geschickt.

Unter der Kategorie "Kinder & Jugend" sind unter anderem "Die Sendung mit der Maus: Polen Spezial" (WDR), "Der Mond und ich" (ZDF) und "Hallo Arbeit!" (RBB) unter den Nominierten. Alle nominierten Produktionen finden sich auch auf der Seite des Grimme-Institut.

Drei Nachnominierungen

In diesem Jahr kam es außerdem zu drei Nachnominierungen. Unter anderem wurde "Das weiße Kaninchen" (Regie: Florian Schwarz), ein Thriller über die Gefahren die Internet-Chats für Jugendliche bieten, in der Kategorie "Fiktion" nachnominiert.

Foto: dpa Die begehrte Trophäe, der "Grimme-Preis".

Für seine besondere journalistische Leistung wurde Ashwin Raman nachnominiert für seine zwei Filme "Im Nebel des Krieges - An den Frontlinien zum Islamischen Staat" und "An vorderster Front". Der Film "Im Nebel des Krieges " ist in der Kategorie "Information & Kultur" nachnominiert und entstand unter anderem vor Ort im Nahen Osten. Er handelt von dem ausgerufenen "Islamischen Staat" der Terrormiliz IS und den Opfern und Frontlinien dieses Krieges. Für seine Filme reiste Ashwin Raman unter anderem in die Kriegsgebiete in Syrien um auch das alltägliche Leben der Betroffenen festzuhalten.

Foto: dpa Der Journalist und Regisseur Ashwin Raman.

In der Kategorie "Kinder & Jugend" wurde "Bongo Boulevard" nachnominiert, der im Online-Angebot "Funk" von ARD und ZDF läuft. Darin sucht Moderator Marti Fischer den Kontakt zu Musikern, wobei die Musik abseits von PR im Mittelpunkt stehen soll.

Aus den 84 Nominierungen werden Ende März letztlich nur zwölf Gewinner hervorgehen. Die Nominierungen in diesem Jahr offenbaren jedoch bereits, dass das Weltgeschehen und vor allem politische und soziale Themen im Fokus des Interesses der Fernsehschaffenden stehen. (Katharina Hamann)