Westerndrama

Die britische Schauspielerin Rachel Weisz wurde in New York mit einem Tribute Award ausgezeichnet.

Ethan Hawke nahm in New York den Preis für den besten Darsteller entgegen.

27.11.2018 Los Angeles/New York. Dies war die erste wichtige Filmpreis-Verleihung der Saison. Die Gotham Awards gelten als erster Gradmesser für die Oscars.

Das Western-Drama "The Rider" hat bei der Verleihung der Gotham Awards in der Nacht zum Dienstag in New York den Spitzenpreis als bester Film gewonnen.

Die seit 1991 verliehenen Kritikerpreise für Independent-Filme gelten als Auftakt der Trophäensaison, die im Februar mit der Oscar-Verleihung endet. "The Rider" von Regisseurin Chloé Zhao erzählt die Geschichte eines jungen Cowboys, der beim Rodeo schwer verletzt wird und in eine Lebenskrise stürzt.

Die Australierin Toni Collette (46) wurde für ihre Rolle in dem Grusel-Drama "Hereditary" zur besten Schauspielerin gekürt. Ethan Hawke (48) gewann den Darstellerpreis für seine Rolle als kämpferischer Geistlicher in dem Film "First Reformed" unter der Regie und nach dem Skript von Paul Schrader. Schrader (72), der die Drehbüchern für Klassiker wie "Taxi Driver" und "Wie ein wilder Stier" schrieb, holte den Drehbuch-Preis.

Die Preisträger werden von einer kleinen Gruppe von Film-Kuratoren und Kritikern bestimmt. Zu früheren Gotham-Gewinnern, die später auch Oscars holten, zählen die Filme "Moonlight", "Spotlight", "Birdman" und "The Hurt Locker". Im vorigen Jahr gewann das Liebesdrama "Call Me by Your Name" den Gotham-Spitzenpreis. Der später für vier Oscars nominierte Film des Italieners Luca Guadagnino brachte James Ivory den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch ein. (dpa)