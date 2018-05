Mainz. Sechs Senioren reisten zusammen mit Moderator Steven Gätjen für die ZDF-Reihe "Mit 80 Jahren um die Welt" in ferne Länder. Nun wurde die Produktion nach dem Tod eines Teilnehmers abgebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2018

Die ZDF-Sendung "Mit 80 Jahren um die Welt" ist von einem Todesfall überschattet worden. Ein Teilnehmer der Show, bei der sechs 80 Jahre alte Senioren begleitet von Moderator Steven Gätjen in ferne Länder reisen, ist während der Produktion in Bangkok unerwartet gestorben. Das ZDF und die Produktionsfirma Talpa Germany brachen daraufhin die Produktion der Reise-Reportage ab, wie der Sender mitteilte.

Der Mann hatte bei einem Aufenthalt in Vietnam zunächst über starkes Unwohlsein geklagt. Eine Ärztin, die ebenso wie ein Rettungsassistent die gesamten Dreharbeiten begleitete, brachte ihn in ein Krankenhaus nach Hanoi, wo eine Lungenentzündung diagnostiziert wurde. Da sich sein Zustand jedoch erheblich verschlechterte, entschieden die Ärzte, den Show-Teilnehmer in eine Klinik nach Bangkok zu verlegen. Noch während des Krankentransports sei der Mann jedoch verstorben, so der Sender.

"Die Nachricht macht uns traurig und betroffen. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen", sagte Oliver Heidemann, Leiter der Hauptredaktion Show.

Alle Teilnehmer hätten sich zuvor einem medizinischen Belastungstest unterzogen, bei dessen Beurteilung auch ihre Hausärzte einbezogen wurden, teilte das ZDF mit. Einwände gegen das Mitwirken hätte es nicht gegeben.

Wie es nun mit der Show weitergeht, ist noch nicht entschieden. Die sechsteilige Reihe sollte eigentlich in diesem Sommer ausgestrahlt werden. "Ob und in welcher Form die Produktion ausgestrahlt wird, ist offen", so das ZDF. Eine Entscheidung soll demnächst mit den Angehörigen des Verstorbenen sowie den anderen Mitwirkenden abgestimmt werden.