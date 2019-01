In „Spider-Man: Far From Home“ will Peter Parker (Tom Holland, r.) eigentlich eine Auszeit nehmen und seinen Superhelden-Anzug im Schrank lassen.

Hollywood. Sony hat den offiziellen Teaser zum neuen Spider-Man-Film veröffentlicht. Innerhalb weniger Stunden wurde das Video zu einem viralen Erfolg.

Von Sebastian Meltz, 16.01.2019

Der nächste potenzielle Blockbuster aus dem Marvel-Universum steht in den Startlöchern: Am Dienstag hat Sony Pictures Entertainment den offiziellen Teaser zu „Spider-Man: Far From Home“ ins Netz gestellt. Keine 24 Stunden nach der Veröffentlichung wurde das Video bereits über 15 Millionen mal auf Youtube, über 13 Millionen mal auf Facebook und knapp 15 Millionen mal bei Twitter aufgerufen.

In der Fortsetzung von „Spider-Man: Homecoming“ unternimmt Peter Parker alias Spider-Man (gespielt von Tom Holland) mit seinen Freunden einen Trip nach Europa. Parker will eigentlich eine Auszeit von seinem Superhelden-Dasein, wird aber natürlich wieder in Kampfhandlungen epischen Ausmaßes verwickelt. Europa wird nämlich von sogenannten „Essentials“, Wesen aus Feuer, Wasser und Stein angegriffen. Seite an Seite mit Mysterio (Jake Gyllenhaal) bekämpft Spider-Man die Bösewichte.

In Nebenrollen sind außerdem Cobie Smulders, bekannt aus der US-Sitcom „How I Met Your Mother“, Samuel L. Jackson („Pulp Fiction“, „Star Wars“, „Django Unchained“) als Elitesoldat Nick Fury, sowie Michael Keaten („Birdman“, „Jackie Brown“, „Batman“) als einer der ältesten Gegner Spider-Mans, The Vulture, zu sehen. Regie führte Jon Watts. Der Film soll am 4. Juli in den deutschen Kinos anlaufen und einen Tag später in die US-amerikanischen Kinos kommen.