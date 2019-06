Trailer zu "Last Blood" veröffentlicht

Foto: Will Oliver/EPA

BONN. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass Sylvester Stallone in seiner Rolle als John Rambo in den Kinos zu sehen war. Nun kehrt die Figur auf die Leinwand zurück.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.06.2019

John Rambo ist zurück. Mehr als zehn Jahre nach dem letzten Teil der Reihe um den Vietnam-Vetaranen können sich Action-Fans auf den fünften Teil freuen. "Rambo: Last Blood" kommt am 19. September unter der Regie von Adrian Grunberg in die Kinos, ein erster Trailer wurde auf Youtube innerhalb weniger Tage mehr als 13,5 Millionen Mal geklickt.

"Der Tod wird kommen und sie können nichts dagegen tun", warnt Rambo mit knorriger Stimme seine Gegner. Er nimmt es in Mexiko mit einem mörderischen Kartell auf, als die Tochter einer Bekannten entführt wird.

Allzu viel über die Story verrät der rund 100 Sekunden lange Clip noch nicht. Klar ist aber: Sylvester Stallone als John Rambo kennt auch 40 Jahre nach Erscheinen des ersten Films keine Gnade. Mit "Last Blood" soll die Rambo-Reihe abgeschlossen werden. Neben dem 72-jährigen Stallone sind in dem Streifen unter anderem Paz Vega und Sergio Peris-Mencheta in weiteren Rollen zu sehen.