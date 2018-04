Debatte um Farid Bang und Kollegah

12.04.2018 BERLIN. Die Toten Hosen wurden in der Kategorie Rock national für ihr Album "Laune der Natur" mit dem Echo ausgezeichnet. Für seine Dankesrede erhielt Frontmann Campino anschließend stehende Ovationen.

Sänger Campino ging auf der Bühne in seiner Rede auf die Debatte um die nominierten Rapper Farid Bang und Kollegah ein. Für ihn persönlich sei bei frauenverachtenden, homophoben, rechtsextremen und antisemitischen Formen eine Grenze überschritten. „Verbote und Zensur sind aber sicher nicht die Lösung“, sagte Campino bei der Verleihung am Donnerstag in Berlin. Für seine Rede gab es vom Publikum Stehende Ovationen.

„Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen“ rappt Farid Bang auf einem Bonustrack des gemeinsam mit Kollegah herausgebrachten Albums „Jung, brutal, gutaussehend 3“, das sich mit mehr als 200.000 verkauften Einheiten seit Anfang Dezember 2017 in den Albumcharts hält und zuletzt wieder auf Rang 23 kletterte. (dpa)