Ausnahmegenehmigung der DFL

26.04.2019 BERLIN. Novum für das "Aktuelle Sportstudio": Am 11. Mai wird die ZDF-Sendung erstmals zunächst im Internet übertragen und erst später im Fernsehen ausgestrahlt. Für dieses Vorgehen bedurfte es einer Ausnahmegenehmigung der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Das „Aktuelle Sportstudio“ wird am 11. Mai erstmals zunächst im Internet übertragen und erst später im Fernsehen ausgestrahlt. Mit diesem Novum will das ZDF nach Angaben von Sportchef Thomas Fuhrmann am vorletzten Spieltag der Fußball- Bundesliga die Zuschauer möglichst früh erreichen. Die Internet- Übertragung beginnt um 22.00 Uhr, die TV-Ausstrahlung um 23.30 Uhr.

Für dieses Vorgehen bedurfte es einer Ausnahmegenehmigung der Deutschen Fußball Liga (DFL). Die Verträge mit dem ZDF sehen vor, dass die Ausstrahlung von Bundesliga-Bildern via Internet und TV im Regelfall parallel erfolgen muss. Das „Aktuelle Sportstudio“ beginnt meistens um 23.00 Uhr, nach Shows gelegentlich auch später.