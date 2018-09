Bonn. Wie es in der Serie House of Cards weitergeht, nachdem Netflix sich von Hauptdarsteller Kevin Spacey getrennt hat, ist jetzt durch einen neuen Trailer bekannt geworden. Der Trailer verrät auch, wie es in der Serie weitergeht.

Von Stephan Werschkull, 06.09.2018

Bereits kurz nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Hauptdarsteller Kevin Spacey hatte Netflix bekannt gegeben, nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten zu wollen. Seitdem hatten sich Fans der Serie gefragt, wie sich das auf die Serie auswirken könnte. Jetzt hat Netflix einen Trailer veröffentlicht, aus dem das weitere Schicksal von Spaceys Rolle Francis J. Underwood - bekannt vor allem als Frank Underwood- hervorgeht. Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte ab hier besser nicht weiterlesen.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Trailer ist Robin Wright, in der Serie die Ehefrau Spaceys, zu sehen. Sie steht vor dem Grab von Frank Underwood. Ohne Trauer spricht sie in Richtung Grab, dass sie nicht eines Tages in ihrem Garten beerdigt werden würde. Zum Zuschauer gewandt fügt sie hinzu: "Die Leute müssen in einer Schlange stehen, um mir ihre Aufwartung am Grab zu machen." Die ehrgeizige First Lady war bereits am Ende der letzten Staffel zur Nachfolge-Präsidentin ihres Mannes geworden. Am Ende des Trailers wird die sechste Staffel der Serie für den 2. November angekündigt. Wie Underwood in der Serie verstirbt, bleibt weiter offen. Darüber darf in Fanszenen also weiter spekuliert werden.

Spacey wurde im vergangenen Jahr beschuldigt, den Schauspieler Anthony Rapp sexuell belästigt zu haben. Dieser war zum Zeitpunkt der Tat noch minderjährig. In einer Reaktion auf diesen Vorwurf hatte Spacey sich als homosexuell geoutet. An den Vorfall selbst habe er keine Erinnerung mehr, gab Spacey an. Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass Spacey in Kalifornien nicht angeklagt wird, da der fragliche Fall verjährt ist. Weitere Ermittlungen, unter anderem auch in England, laufen noch gegen den Schauspieler.

(Mit Material der dpa)