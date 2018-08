Bundesligasaison 2018/19

Berlin. Ohne zusätzliche Bezahlung können Fußballfans inzwischen nur wenige Partien live verfolgen, die 2. Liga ist inzwischen sogar komplett im Pay-TV verschwunden. Eine Übersicht.

Von Sebastian Meltz, 20.08.2018

„Schuld“ an den TV-Übertragungsrechten ist die „No Single Buyer Rule“ der Deutschen Fußball Liga (DFL), die verhindert, dass ein Anbieter alle Pakete kaufen kann.

Mit dem Alleinerwerbsverbot hatte das Kartellamt den Wettbewerb um Fußballrechte verschärft – weg vom Monopol und hin zu mehreren Medienpartnern. Das führt in der Saison 2018/19 dazu, dass man mehrere Abos abschließen muss, um zumindest theoretisch alle Spiele aus allen Wettbewerben live sehen zu können.

Neu ist auch, dass erstmals alle Live-Übertragungen der Champions League in Deutschland exklusiv im Pay-TV bei Sky sowie beim Streaming-Dienst DAZN ausgestrahlt werden. Nur wenn ein deutscher Verein im Endspiel steht, gibt es eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. Ein Überblick:

1 Sky

Die meisten Live-Partien der Fußball-Bundesliga zeigt Sky, unter anderem alle Spiele am Samstag sowie 60 Partien am Sonntag. Die 2. Liga live läuft komplett beim Bezahlsender.

Sky wird darüber hinaus in der kommenden Champions-League-Saison 34 Spiele live sowie 40 Konferenzen senden, davon in der Champions-League-Gruppenphase dienstags und mittwochs je eine Einzelpartie und zwei Konferenzen.

Für die Europa League hat Sky gar keine Rechte mehr.

Kosten: Sky bietet mit seinem Angebot „Sky Ticket“ Tages- (24 Stunden, 9,99 Euro) und Monatsabos (29,99 Euro) für alle Wettbewerbe an. Das Bundesligapaket kostet bei 24 Monaten Laufzeit insgesamt 719,76 Euro, das Komplettpaket mit allen Wettbewerben 899,76 Euro.

2 Eurosport

Eurosport zeigt 30 Erstliga-Spiele am Freitag, darunter auch das Eröffnungsspiel. Im Paket des Spezialsenders sind zudem fünf Spiele am Sonntag (13.30 Uhr) und fünf am Montag (20.30 Uhr) sowie die Relegationspartien.

Die Übertragungen laufen über das Internet mittels des Eurosport-Players oder bei der Satelliten-Plattform HD+. Das Eurosport-Angebot der Bundesliga ist – anders als andere Eurosport2-Angebote – nicht über Sky zu empfangen.

Kosten: Eurosport bietet einen Jahrespass als Ratenzahlung zu je 4,99 Euro pro Monat (59,88 Euro Gesamtpreis) oder als einmalige Vorauszahlung 49,99 Euro pro Jahr an. Amazon-Prime-Mitglieder zahlen statt 4,99 Euro in der kommenden Saison 5,99 Euro pro Monat (im Jahresabo 3,99 Euro).

3 ARD, ZDF & Dritte

Das ZDF zeigt das Eröffnungsspiel der 1. Liga live sowie je ein Spiel am 17. und 18. Spieltag. Die ersten Höhepunkte des Spieltages ohne zusätzliche Zahlung zeigt die ARD in der „Sportschau“ am Samstag. Zu sehen gibt es die 1. und 2. Liga.

Weitere Zusammenfassungen, darunter auch Bilder vom späten Samstagsspiel, laufen im „Sportstudio“ des ZDF. Die Höhepunkte der Sonntagsspiele zeigen die 3. Programme.

Erreicht ein deutscher Verein das Endspiel der Champions League, wird dieses im Free TV gezeigt. Das ZDF hatte sechs Jahre lang pro Saison jeweils 17 Spiele live im Free-TV übertragen.

Kosten: Die üblichen Rundfunkgebühren (17,50 Euro pro Monat/Haushalt).

4 DAZN

Im Bezahl-Bereich ist das Streamingportal DAZN aktiv. Gegen eine Gebühr kann man 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips des Bundesliga-Spieltags im Internet sehen.

DAZN wird zudem künftig als Sublizenznehmer von SkyDeutschland etwa 110 Spiele der UEFA Champions League zeigen. Außerdem wird der Dienst alle 205 Partien der Europa League übertragen. In der Champions-League-Gruppenphase überträgt der Anbieter dienstags und mittwochs je sieben Einzelspiele.

Kosten: 9,99 Euro pro Monat, monatlich kündbar.

5 RTL Nitro, Sky News & Sport1

Der zur RTL-Gruppe gehörende Nischensender Nitro kann als einziger frei zu empfangender Sender Bilder von allen Partien ohne zusätzliche Bezahlung zeigen. Nach 23 Uhr darf Nitro auch von den fünf Erstliga- und 23 Zweitligaspielen am Montag mit Bildern berichten.

Frei zu empfangende Höhepunkte von der 2. Liga gibt es bei Sky News am Freitagabend von 22.30 Uhr an und am Sonntag von 19.30 Uhr an. Die Highlights der Champions League werden ebenfalls auf dem frei empfangbaren Kanal Sky Sport News HD gezeigt.

Der Spartensender Sport1 kann am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr Highlights der Erst- und Zweitligaspiele vom Freitag und vom Samstag zeigen.

Mehrere Abos oder Sportsbar?

Mal angenommen, man gönnt sich das Komplettpaket aus Sky- und Eurosport-Liveübertragungen: Von August bis Mai würde man mindestens 300 Euro für eine Saison Bundesliga investieren. Gibt man sich mit den Zusammenfassungen bei DAZN zufrieden, gehen etwa 100 Euro zu Buche. Wer zudem kein Spiel der Champions League verpassen möchte, ist ebenfalls auf zwei Anbieter angewiesen: Sky und DAZN.

Alternativ können Fußball-Fans das komplette Programm der Königsklasse und der Europa League wie gewohnt in Sky Sportsbars verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky hat mit dem Streaming-Dienst DAZN eine Kooperation für Übertragungen der Champions League sowie der Europa League für die kommenden drei Jahre geeinigt. Allerdings müssen die Kneipen mit einer Preiserhöhung rechnen. Eine Liste mit Kneipen in Bonn, die Fußball zeigen, gibt es hier.

