20.08.2018 Berlin. In fünf "Sharknado"-Filmen haben Wirbelstürme bereits blutrünstige Haie auf das Land gespült. Nun erscheint der sechste und letzte Teil - und verspricht wieder ein Fest für Trashfilm-Fans.

Da wird eine riesige Fangemeinde nach Luft schnappen: Eine der schlechtesten Filmreihen der Menschheitsgeschichte geht zu Ende. Am Sonntag lief der sechste und letzte Teil von „Sharknado“ in den USA an. Fans in Deutschland können ihn ab Donnerstag im Bezahlsender Syfy sehen. Der neueste Sharknado trägt den Untertitel „The Last One (Es wurde auch Zeit!)“. Und natürlich geht es wieder um Wirbelstürme, die Schwärme blutrünstiger Haie über das Land schicken.

Im ewigen Kampf gegen die Riesenfische will Fin Shepard (Ian Ziering) jetzt mit einer Zeitreise verhindern, dass die Sharknados überhaupt in die Welt kommen. Natürlich ist April (Tara Reid) wieder an Bord. Neu dabei: Dolph Lundgren („Rocky IV“). Dem Trailer zufolge müssen die Helden es dieses Mal auch mit Dinosauriern und Rittern aufnehmen, um die Menschheit von den Hai-Stürmen zu befreien.

(dpa)