Nach Tod von Demba Nabé

BONN/BERLIN. Ende Mai starb mit Demba Nabé der Frontmann von Seeed. Nun äußerte sich mit Frank Dellé erstmals ein Bandmitglied zur Zukunft der Berliner Dancehall-Gruppe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.07.2018

Im Alter von nur 46 Jahren starb Sänger und Seeed-Frontmann Demba Nabé. Erstmals seit dem Tod Nabés, der auch unter dem Namen Boundzound bekannt war, äußerte sich nun mit Frank Dellé ein Mitglied der Berliner Band.

Das für Fans Wichtigste seiner Videonachricht, die er über Instagram veröffentlichte: Seeed macht weiter! "Es ist klar, dass wir weiter spielen werden. Ich denke, das ist auch in seinem Sinne", so Dellé. Noch unklar sei, wie und in welcher Form dies zukünftig geschehe.

Gleichzeitig bedankt sich Dellé für die Anteilnahme, die die Band nach dem Tod ihres Frontmannes spürte. Nabés Tod sei ein herber Verlust, für den er noch immer keine Worte habe, doch es müsse weitergehen. "Musik ist der Weg", so Dellé.