Buchbesprechung

26.12.2016 Bonn. James Salters „Charisma“ vereinigt sämtliche Storys zu einem meisterhaften Buch. Der Autor hat Klasse, meint GA-Autor Hartmut Wilmes.

Sie waren beinahe drei Jahre zusammen, die besten Jahre.“ Dann ging jeder seiner Wege, Arthur wurde an der Börse reich, Noreen heiratete den falschen Mann. Nun ist sie wieder frei, aber ohne den magischen Schimmer der Jugend. „Sie war das schönste Mädchen gewesen“, erinnert sich Arthur und verpasst seine zweite Chance. Danach bricht er auf offener Straße in Tränen aus.

Gerade einmal 15 Seiten braucht James Salter in seiner Kurzgeschichte „Palm Court“, um zwei Leben auszumessen. Nicht in jedem Detail, aber in ihrem bitteren Kern. Und so wie diese wirken die Storys in dem Band „Charisma“ weniger wie Novellen denn wie Romankonzentrate, in denen jeder Satz zählt.

„Stil ist Wesen“, diesen Satz von Vladimir Nabokov hat der amerikanische Schriftsteller (1925-2015) wie kaum ein zweiter beherzigt. Es gibt in seinen Geschichten, die nun erstmals vollständig erscheinen, keine Schlacken, nichts Vages oder Unausgegorenes. Und man merkt jeder Erzählung an, wie intensiv ihr Autor gelebt hat. Erst der Kadettendrill in West Point und die Zeit als Kampfpilot im Koreakrieg, dann das Vabanquespiel der Schriftstellerei samt den ernüchternden Auftragsjobs als Drehbuchautor (etwa für „Schussfahrt“ mit Robert Redford), schließlich der eher späte Erfolg. Von all dem finden sich Echos in diesen Geschichten, und doch geht es vor allem um Männer und Frauen, um sengende Schönheit („Er konnte die zarten Spuren ihrer Knochen sehen, wie Perlen, die sich den glatten Rücken hinunterzogen“) und darum, wie sich die Liebe irgendwann davonstiehlt.

Dass alles für immer verloren ist, begreift Phil, als ihn seine Frau Adele öffentlich brüskiert. Und eigentlich wissen das auch Frank und Alan, die mittelalten Anwälte, die sich das Glück der frühen Jahre zurückholen wollen. In Italien teilen sie sich das viel zu junge Mädchen Eda in einem abgeschmackten Arrangement, das Salter gar nicht verurteilen muss.

Überhaupt wird hier weder moralisiert noch psychologisiert, sondern erzählt – dies freilich mit schonungsloser Präzision. „Zwanzig Minuten“ bleiben Jane Vare, der Reiterin, die unter ihr stürzendes Pferd gerät. „Dort unten war alles kaputt – sie wusste es, obwohl sie nichts spürte.“ Und nun erinnert sie sich ihrer gescheiterten Affären sowie ihres untreuen Mannes. Das Credo ihres Vaters („Sie schlagen dich nieder, und du stehst wieder auf“) gilt für sie nicht mehr. Was bleibt, ist das Aufblitzen all dessen, was sie gern noch getan hätte.

In ihrer schockgefrorenen Dramatik ist diese Geschichte makellos und zugleich untypisch. Denn meist zeigt der Autor innere Verletzungen, die nicht bluten und nur stumme Schreie provozieren. Dennoch kosten sie die Verwundeten das, was ihr Leben sein könnte.

Als lohnende Zugabe bietet der Band drei Vorlesungen über Literatur. Darin zitiert James Salter seinen Kollegen Isaak Babel. Der glaubte, dass es in jedem Satz einen Hebel gebe, den man nur so subtil bewegen müsse, dass alles am rechten Ort lande. „Sie können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber an seinen Sätzen können Sie es sehen.“ Oder Sie lesen einfach dieses meisterhafte Buch.

James Salter: Charisma. Sämtliche Storys, mit einem Vorwort von John Banville. Berlin Verlag, 368 S., 22 Euro. (Hartmut Wilmes)