03.02.2017 Düsseldorf. Man kennt sie aus "Bianca - Wege zum Glück" und "Sturm der Liebe" - jetzt ist Kerstin Gähte im Alter von 58 Jahren gestorben.

Die Schauspielerin Kerstin Gähte ("Sturm der Liebe") ist tot. Sie sei am Mittwoch im Alter von 58 Jahren gestorben, teilte eine Sprecherin der Bavaria Fernsehproduktion auf Anfrage mit. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Die gebürtige Düsseldorferin hatte zunächst in ihrer Heimatstadt und in Hannover Theater gespielt. Von 1997 bis 2004 war sie in der WDR-Produktion "Die Anrheiner" zu sehen. Von 2004 bis 2005 spielte sie in der ZDF-Telenovela "Bianca - Wege zum Glück" und 2012/2013 in "Sturm der Liebe" mit. (dpa)