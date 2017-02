09.02.2017 Köln. Moderatorin Barbara Schöneberger (42) hat den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2017 mit einem eindringlichen Appell eröffnet. "Wir brauchen Punkte!", sagte sie am Donnerstagabend in Köln auf der Bühne und setzte selbst zu einem kurzen Medley an.

Es handele sich um einen "Abend der Hoffnung". Das Motto sei klar: "Let's make the deutsche Vorentscheid great again". Zuletzt hatte Deutschland bei dem Gesangswettbewerb Pleiten erlebt. Jamie-Lee Kriewitz landete im vergangenen Jahr auf dem letzten Platz.

In diesem Jahr machen sich fünf Nachwuchs-Musiker Hoffnung auf das deutsche Ticket zum ESC-Finale in Kiew (13. Mai). Der Sieger sollte am späten Donnerstagabend gekürt werden. (dpa)