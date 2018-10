Maschmeyer sauer auf Thelen

Inhaltsverzeichnis 1. Rekorddeal und Investorzoff in der Höhle der Löwen 2. Der "Finanzguru" – Der höchste Einzeldeal

Bonn. In Folge fünf der "Höhle der Löwen" tüten zwei Zwillingsbrüder mit ihrer Finanzapp den höchsten Einzeldeal in der Geschichte der Sendung ein, und zwei Kölner versetzen die "Löwen" in aufgeheizte Goldgräberstimmung.

In Episode fünf der fünften Staffel "Die Höhle der Löwen" begegnen die Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und Georg Kofler einer „Revolution der Beauty-Welt“, einer 30-Gramm-Portion Chia-Pudding, einem "mitwachsenden" Möbelstück für Kleinkinder, einer „magischen“ Finanzapp und einer Hundeleine, die die Löwen in zwei Lager spaltet.

Die "Chia-Bowl" – Ein Auf und Ab der Gefühle

Brando Valencia will die "Löwen" im ersten Pitch der Sendung von seiner vegetarischen "Chia-Bowl" überzeugen. Die "Bowl" ist eine Art Pudding auf Chia-Samen-Basis. Als Vegetarier stehe der Hamburger nämlich immer vor dem gleichen Problem: Ein anständiges vegetarisches Gericht im Supermarkt zu finden, welches man einfach löffeln kann.

Valencias "Chia-Bowl" verspricht lange zu sättigen, ohne Zuckerzusatz auszukommen und keine Konservierungsstoffe zu enthalten. Nach einer Kostprobe sind die "Löwen" neugierig. 150.000 Euro benötige der Gründer, um sein Produkt in alle Supermärkte Deutschlands zu bringen. Dafür bietet Valencia zehn Prozent der Firmenanteile. Doch die Sache hat einen Haken, der alle Investoren gleichermaßen abschreckt: Der gebürtige Hamburger kommt mit einem Joint Venture im Gepäck.

50 Prozent der Firmenanteile hält Annemarie Heyl. Die Gründerin ist kein unbekanntes Gesicht. Heyl hatte 2016 ihr Unternehmen "Kale&Me" (kaltgepresste Obst- und Gemüsesäfte) den "Löwen" präsentiert, ist mit ihrer Marke inzwischen gewachsen und von Brando Valencias "Chia Bowl" überzeugt. Jetzt steht sie bereits zum zweiten Mal vor den Investoren.

Doch für die "Löwen" ist das Joint-Venture-Modell ein Ausschlusskriterium. „Ihr seid uninvestierbar für mich,“ konstatiert etwa Frank Thelen. Bei solch einem Modell gäbe es zu viele Unwägbarkeiten. Dem Bonner Unternehmer tue es sogar „fast leid“, sei er doch grundsätzlich stark an der Idee interessiert. Doch dann kommt Thelen ein neuer Gedanke: Wären Valencia und Heyl dazu bereit, ihr Geschäftsmodell unter bestimmten Voraussetzungen umzustrukturieren, könnte er als Investor einsteigen.

Und tatsächlich können sich Thelen, Valencia und Heyl auf ein denkbares Modell einigen. Doch dann folgt gleich der nächste Dämpfer. Investorin Judith Williams bemängelt, dass das Produkt nicht präzise definiert sei. Löffelt man es auf dem Weg zur Arbeit? Mischt man es sich zu Hause unter den Joghurt? Und weshalb sind 30 Gramm Chia-Pudding in dem Glas, wenn man laut Etikett nicht mehr als 15 Gramm Chia-Samen täglich verzehren sollte?

Schließlich lehnt auch Thelen eine Investition ab, die Gründer verlassen die "Höhle der Löwen" ohne Deal. „Ein Auf und Ab der Gefühle,“ sagt die spürbar desillusionierte Gründerin Annemarie Heyl im Anschluss.

"Flippo kids" – Das "mitwachsende" Möbelstück

Der IT-Berater und Designer Alexander Haunhorst (32) hat für seinen Neffen Phillip ein Kindermöbelstück mit Stecksystem entwickelt, das vier Funktionen vereint und Phillip so von der Geburt bis zur Einschulung begleiten kann: ein Hochstuhl mit verstellbarer Rückenlehne und Tischplatte, ein Kinderstuhl, ein Lernturm und eine Sitzbank, die vielseitig einsetzbar ist und bis zu 200 Kilogramm hält. Der Mobilbaukasten kommt ganz ohne Werkzeuge, Schrauben oder Leim aus.

Für seine Bastelleidenschaft gibt der 32-Jährige sogar seine IT-Firma auf. Eine Finanzspritze und das Know-how der Löwen sollen dem jungen Unternehmer jetzt helfen, das Produkt erfolgreich zu vertreiben. Dafür benötigt Haunhorst 50.000 Euro Kapital. Im Gegenzug bietet der 32-Jährige zehn Prozent seiner Firmenanteile an. Mit Dagmar Wöhrl hat er einen "Löwen" besonders ins Auge gefasst – und beweist damit seinen unternehmerischen Riecher.

Während die übrigen Investoren aussteigen, zeigt sich die Unternehmerin von der Persönlichkeit und der Produktidee überzeugt. So sehr, dass sie ohne weitere Verhandlungen zuschlägt: „Ich gebe Ihnen genau das, was sie wollen.“