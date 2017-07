"Couponing"-Trend aus den USA

Washington. „Couponing“ ist in den USA ein Volkssport mit Rabattmarken, dem manche Bürger schon ihr komplettes Leben widmen. TV-Shows, Workshops und diverse Ratgeber-Websites befeuern das Geschäft.

Von Sabine Mezler, 01.07.2017

Mit stolzgeschwellter Brust steht Scott in seinem Keller und stapelt vor den Augen des Kamerateams einen Jahresvorrat an Toilettenpapier in den freien Regalplatz zwischen Konservendosen, Putzmitteln, Windeln und Shampoo-Flaschen. „Scott liebt seine Vorräte“, kommentiert Ehefrau Amy mit einer Mischung aus Unverständnis und Ergebenheit. „Eines Nachts hab' ich ihn hier unten gefunden und gefragt, was er da mache. Und er hat mir geantwortet: Ich schaue sie mir einfach nur an.“

Scott ist im echten Leben Radio-Produzent in New York City und gelangte in der erfolgreichen US-Reality-Show „Extreme Couponing“, in der Menschen mit Rabattgutscheinen neue Rekorde in Sachen Sparen aufstellen, zu kurzem Ruhm. Unter dem Jubel der Umstehenden trug er vor laufender Kamera Waren im Wert von 429 US-Dollar aus einem Supermarkt, für die er nach dem Aushändigen unzähliger akribisch vorbereiteter Gutscheine, 2-für-1-Bons und Rabattmarken an der Kasse nur 15,87 Dollar berappen musste – und vor Freude und Stolz kaum atmen konnte.

Scott steht damit keineswegs allein. Das Couponing ist den USA ein Volkssport, der beeindruckende Ausmaße angenommen hat. Die TV-Show läuft schon seit 2011 mit großem Erfolg und fährt auch im siebten Jahr jeden Mittwochabend mehr als eine Million Zuschauer ein. Außerdem gibt es Seminare, Facebook-Gruppen und Online-Trainings, jede Menge Mappen und Behälter, in denen sich die Coupons der Hersteller – traditionell sonntags in den lokalen Zeitungen und inzwischen gut zur Hälfte auch online zu finden – sortieren, aufbewahren und an der Kasse im richtigen Moment zücken lassen.

Angefangen hat mit dem Coupon-Geschäft kein geringerer als Asa Candler, der Erfinder von Coca-Cola. Mit seinen handgeschriebenen Tickets bot er Ende des 19. Jahrhunderts wahlweise ein Gratis-Glas seiner neuen Brause oder eine Kostprobe für fünf Cents an. Die dankend angenommen wurde: Zwischen 1894 und 1913 hatten neun von zehn Amerikanern ein Glas Cola umsonst bekommen, schon 1895 war das Getränk in allen Bundesstaaten erhältlich.

305 Milliarden Coupons für das Volk

Auch heutzutage liest sich die Bilanz des Coupon-Geschäftes beeindruckend: Laut Statistik werden pro Jahr 305 Milliarden Coupons im Gesamtwert von 470 Milliarden US-Dollar (rund 420 Milliarden Euro) unter die Leute gebracht, davon eingelöst werden immerhin Rabattmarken im Wert vom 3,6 Milliarden Dollar (rund 3,2 Milliarden Euro). Ausgegeben werden diese Gutscheine großteils von der produzierenden Industrie, die den teilnehmenden Supermärkten die Differenz erstattet – weshalb die „Couponer“ bei den Märkten auch beliebte Kunden sind.

Was allerdings nicht immer für die regulären Käufer gilt. Wer je in einem Supermarkt der USA den Fehler begangen hat, sich an der Kasse in eine verdächtig kurze Schlange einzureihen, um dann herauszufinden, dass der Grund dafür die Dame mit der dicken Coupon-Mappe war, kann ein Lied davon singen.

Geübte Kunden erkennen die Couponer von weitem und machen einen großen Bogen um sie. Denn es kann gehörige Zeit in Anspruch nehmen, bis auch die letzte Rabattmarke eingelöst ist. Zumal diese nach einer gewissen Zeit ablaufen und dann an den Kassen nicht mehr angenommen werden – eine Niederlage, die der echte Couponer nur nach längeren Diskussionen mit dem Personal hinnimmt. Ein Verhalten, von dem Jenny Martin ihren Seminarteilnehmern und Website-Besuchern dringend abrät.

„Ich empfehle immer, vor dem Anstellen an der Kasse mit dem Einkaufswagen an die Seite zu fahren und die richtigen Coupons vorzubereiten und griffbereit zu haben“, erklärt sie die Couponer-Etikette. „Außerdem sollte man andere, die sich hinter einem anstellen, darauf hinweisen, dass man vorhat, Coupons einzulösen, damit sie sich eine andere Kasse suchen können.“

Aber die meisten würden das Angebot gar nicht in Anspruch nehmen; vielmehr ergäbe sich oft daraus ein Gespräch mit den Umstehenden darüber, wie viel man mit den Rabattmarken sparen könne. „Einige Kunden werden durch diese zufälligen Gespräche erst aufmerksam und wollen dann selbst mit dem Couponing anfangen“, lacht die 37-Jährige.

Es geht um die Effektivität

Wofür sie in Jenny Martin eine kompetente Ansprechpartnerin haben: Vor elf Jahren hat die Mutter von fünf Kindern in South Carolina mit dem Sammeln begonnen, 2008 dann ihre Website southernsavers.com gegründet, auf der sie jährlich mehr als eine Million Besucher verzeichnet. Außerdem hält sie jeden Montag ein Web-Seminar zu einem bestimmten Couponing-Thema, bietet Online-Einkaufslisten mit allen aktuellen Angeboten zum Download an und ist eine gefragte Vortragende geworden, die von Kirchengruppen oder Gemeindezentren eingeladen wird, um über effektives Couponing zu sprechen.

Wobei die Betonung auf dem Wort „effektiv“ liegt. Denn wer einfach nur auf Teufel komm raus Angebote in rauen Massen kauft (und die extremen Couponer haben sämtliche Keller- und Schrankräume mit Schnäppchenware befüllt, manche auch noch Lager dazu gemietet, um ja keine Gelegenheit auszulassen), spart dabei kaum.

Manchen Couponern geht es dabei nur darum, zu gewinnen, das System auszutricksen und mit einem siegreichen Gefühl nach Hause zu gehen. Ohne dabei all den Zeitaufwand und die Kosten zu berechnen, die durch stundenlanges Ausschneiden, Sortieren und Aktualisieren entstehen, vom ständigen Abklappern unzähliger Shops ganz zu schweigen. „Wenn man es richtig macht, ist das alles nicht nötig“, versichert Jenny Martin, die die Lebenshaltungskosten ihrer siebenköpfigen Familie durch das Sammeln um rund 50 Prozent reduziert hat.

"Menschen lieben es, Geld zu sparen"

„Fast alle Sonderangebote kommen in Zyklen von sechs Wochen auf den Markt, länger müssen die Vorräte also auch nicht reichen“, erteilt sie den Warenlagern der Horter eine Abfuhr. Und auch das Abklappern unzähliger Märkte mache entsprechend keinen Sinn. „Ich empfehle, sich auf einen Supermarkt und einem Drogeriemarkt zu konzentrieren und sich maximal 45 Minuten Zeit in der Woche für das Zusammenstellen der Einkaufsliste zu nehmen“, rückt sie die Verhältnismäßigkeiten wieder zurecht.

Warum aber übt dieser Volkssport des Sparens auch ohne Not eine solche Faszination auf die Menschen aus? „Da kommen einige Faktoren zusammen“, weiß Pamela Rutledge, Direktorin des Medienpsychologischen Forschungszentrums in Kalifornien. „Zum einen lieben es die Menschen, Geld zu sparen und sich überlegen zu fühlen.“ Der Erfolg der Reality-Shows zu diesem eigentlich doch banalen Thema liege aber auch darin, dass die Zuschauer das Gefühl haben, dabei etwas zu lernen. „Außerdem lieben Zuschauer grundsätzlich alles, was mit Kreativität zu tun hat“, so die Medienpsychologin.

„Und in diesen Shows geht es darum, das System zu besiegen, gegen die Zeit zu kämpfen, da die Coupons ablaufen, oder sich zu überlegen, was man denn aus den drei Produkten, für die es heute Coupons gibt, kochen könnte.“ Damit sei der Kampf gegen die regulären Preise fast so spannend wie die Aufgaben, die die Teilnehmer der „Expedition Robinson“ lösen müssen. Nur eben im heimischen Supermarkt.