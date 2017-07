17.07.2017 London. Zum ersten Mal in der Geschichte der britischen Science-Fiction-Serie "Doctor Who" wird eine Frau die Titelfigur spielen. Promis wie Gillian Anderson feiern die Neubesetzung.

Fans und Prominente haben positiv auf die Besetzung der "Doctor Who"-Rolle mit Jodie Whittaker (35) reagiert. Die britische Schauspielerin wird als erste Frau die Rolle des Science-Fiction-Serienhelden übernehmen. "Ja! Brecht mit Traditionen", twitterte "Akte X"-Star Gillian Anderson (48). "Star Wars"-Schauspieler John Boyega (25) schrieb: "Ich bin so stolz auf Jodie Whittaker. Sie wird fantastisch werden."

Die aus der Krimiserie "Broadchurch" bekannte Whittaker soll an Weihnachten erstmals in die Rolle des legendären "Doctor Who" schlüpfen, wie die BBC am Sonntag mitteilte. Zuvor hatten die Figur zwölf männliche Kollegen gespielt. "Ich will den Fans sagen, dass sie keine Angst vor meinem Geschlecht haben sollen", sagte die 35-Jährige laut BBC-Mitteilung. "Das ist eine wirklich aufregende Zeit und "Doctor Who" steht für alles, was an Veränderungen so aufregend ist."

Die Serie erfreut sich in Großbritannien seit Jahrzehnten großer Beliebtheit - die erste Staffel lief bereits 1963. Die meisten Fans loben die Neubesetzung in den sozialen Netzwerken, vereinzelt gibt es auch kritische Stimmen. (dpa)