In Erinnerung an toten Chester Bennington

Weeze. Gänsehaut-Moment beim Parookaville-Festival: In Erinnerung an den verstorbenen Chester Bennington haben am Freitagabend Tausende Besucher bei dem Festival in Weeze den Song "In The End" von Linkin Park gesungen.

Von Michael Wrobel, 22.07.2017

Zuvor hatte das niederländische DJ-Duo Showtek den Song angespielt - als Hommage an Bennington. Der Frontmann der amerikanischen Rock-Band Linkin Park war am Donnerstagmorgen tot in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Offenbar hat er Suizid begangen. Nach dem ersten Refrain blendeten die DJs den Song aus - und die rund 40.000 Festival-Besucher stimmten mit ein und sangen das Lied schließlich komplett alleine.

Auf einem riesigen Bildschirm wurden dazu Bilder des verstorbenen Frontmanns der Band Linkin Park gezeigt.

Bis Samstagabend wurde das Video von den singenden Fans bei Facebook knapp 650.000 mal aufgerufen und mehr als 10.000 mal geteilt - und das, nachdem erst gerade einmal sechs Stunden online stand.

Chester Bennington wurde nur 41 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und sechs Kinder.