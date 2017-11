Deutsche Kinocharts

27.11.2017 Baden-Baden. Seit Wochen führte die Pennäler-Klamotte mit Hauptdarsteller Elyas M'Barek die Kinocharts an. Jetzt gab es einen bärigen Wechsel.

Film-Bär Paddington ist schnurstracks an die Spitze der deutschen Kinocharts geklettert. "Paddington 2", das zweite Kinoabenteuer des knuffigen Bären in London, lockte am Startwochenende knapp 236 000 Zuschauer in die deutschen Kinos, wie Media Control am Montag mitteilte.

"Fack Ju Göhte 3" musste den Spitzenplatz nach vier Wochen räumen. Die Erfolgskomödie mit Hauptdarsteller Elyas M'Barek kam auf 210 500 Wochenendbesucher und überschritt insgesamt die Marke von 5,5 Millionen Zuschauern. Elyas M'Barek hat auch am "Paddington"-Erfolg Anteil: Er leiht dem Bären seine Stimme.

Unverändert auf dem dritten Rang steht nach vorläufigen Trendzahlen die Neuverfilmung des Agatha-Christie-Krimis "Mord im Orient-Express" von Regisseur und Hauptdarsteller Kenneth Branagh (166 500 Besucher). Von 2 auf 4 fällt der Actionfilm "The Justice League" von Regisseur Zack Snyder zurück (126 000), und von 4 auf 5 rutscht die Komödie "Bad Moms 2" (103 500). (dpa)