Deutschland-Tourauftakt

09.04.2018 Hamburg. Der britische Sänger und Gitarrist spielte neben seinem Solo-Repertoire auch Songs seiner ehemaligen Band Oasis. Das Publikum sang mit.

Noel Gallagher hat am Sonntag in Hamburg seine Deutschlandtour gestartet. Bei seinem Konzert im ausverkauften Mehr! Theater wurde der englische Sänger und Gitarrist von seiner Band High Flying Birds sowie einem Bläser-Trio unterstützt.

Neben den Songs seiner drei Soloalben spielte der 50-Jährige auch sechs Titel seiner vormaligen Band Oasis, darunter die Hymnen "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger", bei denen das Publikum textsicher mitsang.

Passend zu den psychedelisch anmutenden Liedern seines Ende November erschienenen Albums "Who Built The Moon?" flimmerten hinter Gallagher bunte Videoanimationen über die große Leinwand. Als letzten Song der Zugabe spielte er eine Coverversion des Beatles-Klassikers "All You Need Is Love" und erntete viel Applaus.

Seine Konzertreise führt ihn auch noch nach Düsseldorf (9.4.), München (12.4.), Berlin (16.4.) und Wiesbaden (17.4.). (dpa)