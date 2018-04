Botho Strauß beschreibt in „Der Fortführer“ den Menschen, der heute so ist wie gestern. Das Buch wendet sich an konzentrierte Leser.

Von Roland Mischke, 06.04.2018

Es könnte sein, dass jüngere Leser dieses Buches voller Miniprosa, Aphorismen und Reflexionen nicht sofort in die eigenwilligen Texte des alternden Dichters „einsteigen“. Doch gerade ihnen will Botho Strauß, 73, wie allen anderen davon erzählen, was Menschsein bedeutet. Man versteht ihn nur, wenn man dieses Buch langsam und mit hoher Leseaufmerksamkeit angeht. Strauß dreht darin die Zeit in eine andere Richtung. Wo wir an die Zukunft denken, an künstliche Intelligenz und Roboter, denkt er an die Vergangenheit.

„Man ist Fort-Führer – oder es gibt einen gar nicht“, behauptet er. „Der Dichter führt vorangegangene Dichter fort. Der Dichter führt aber auch Leser fort, entfernt sie aus ihren Umständen, Belangen und Geschäften.“ In diesem erstaunlichen Buch wird innegehalten. Es treibt seine Leser nicht in eine sich rasend ankündigende Zukunft, die Angst macht, aber auch neugierig. Dafür gibt es Rückblenden.

Botho Strauß steht morgens vor dem Spiegel und erkennt: „Ach du bist es, Mutter! Er verschwindet in seiner Ahnin Ähnlichkeit.“ Das ist ein Moment der Zeitlosigkeit, auch der Besinnung. Wer sind wir? Was geschieht mit uns? Strauß erzählt es am eigenen Beispiel. „Derselbe bin ich“, bekennt er, „den die Mutter am Schulmorgen aus tiefem Schlaf weckte, nun der unruhig Schlafende, der durch sich selbst geweckt wird schon mitten in der Nacht und der zurück in den Schlaf nur findet, indem er denkt: Ich bin doch derselbe noch von Kopf bis Fuß, gekrümmt im Bett, den seine Mutter einst weckte am Schulmorgen ... Hörst du den Schlaf rauschen in der Schlucht? Das hast du gelebt, was da rauscht.“

Realität mischt sich mit Traumstücken

Nicht immer hat sich Botho Strauß so persönlich gezeigt. Er stilisiert sich nicht, er erzählt von früher. Da ist ein neuer Ton drin, gar ein Bitten um Verständnis. Der Autor hat es sich in den letzten Jahren schwergemacht: Er schrieb umstrittene Essays, verwarf nahezu das Digitale und schlug auf die deutsche Flüchtlingspolitik ein. Das kostete ihn Anhänger. Strauß’ Theaterstücke liefen im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts über alle Bühnen, und mit seiner Prosa „Paare, Passanten“ (1981) lieferte er ein grandioses Menschenbild.

Der große Rauner aus der Uckermark, im thüringischen Naumburg aufgewachsen, in Berlin groß geworden, machte es seinen Lesern aber auch schwer mit seiner Pathossprache. Andeutungen statt klare Worte. Islamophobie, Widersprüche, Verwerfungen. Strauß rückte politisch nach rechts.

Nun erzählt er von sich und anderen. Die Realität mischt sich mit Traumstücken, das hat wohl auch mit seinem Alter zu tun, mit den letzten Dingen, die ihn beschäftigen. Dem Buch ist ein Zitat des mittelalterlichen Mystikers Meister Eckhart vorangestellt. In der Übersetzung von Gustav Landauer heißt es: „Nehme ich ein Stück von der Zeit, so ist es weder der Tag heute noch der Tag gestern. Nehme ich aber ein Nu, das begreift alle Zeit in sich.“ Bei Strauß geht es um das Nu.

Buch hat Vermächtnischarakter

Das Buch hat Vermächtnischarakter. Sein Autor weiß, dass die Strecke vor ihm nicht mehr so lang ist. Er ist nachdenklich, will seinen Lesern etwas mitgeben. Was wir heute sind, das waren wir gestern schon. Menschliche Wesenheiten verändern sich nur geringfügig, unser kulturelles Erbe ist uns eincodiert. Das sollten wir akzeptieren, mahnt Strauß. Für ihn „transportiert jede persönliche Erinnerung Gegenwart in die Vergangenheit“. Deshalb wird es aufgerufen: „Sei gegrüßt, Vergessenes. Erhebe dich, Liegengebliebenes!“ Wir gehen „einer bestimmten Erkenntnismelodie hinterher“.

Botho Strauß hat kleine Geschichten zusammengetragen, seine Bilder, vor allem die aus der Natur, sind Sinnbilder. Das Blätterrauschen eines Baumes. Der Aufschwung eines Vogelschwarms. Die immer wieder versuchten menschlichen Beziehungen. Die Liebe als Himmelsmacht. Ein überraschendes Buch.

Botho Strauß: Der Fortführer. Rowohlt, 203 S., 20 Euro.