Was hat Han Solo (r) gemacht, bevor er in "Episode 4" Luka und Leia getroffen hat? Der Film "Solo - A Star Wars Story" gibt nun die Antwort.

Bonn. Ende Mai kommt das neue "Star Wars"-Abenteuer über den beliebten Weltraum-Schmuggler Han Solo in die Kinos. Nun gibt es einen neuen Trailer - mit coolen Sprüchen, viel Action und einigen Überraschungen.

Von Alexander Hertel, 09.04.2018

Den 24. Mai dürften sich viele "Star Wars"-Fans bereits vorgemerkt haben: An dem Tag kommt mit "Solo: A Star Wars Story" das neue Abenteuer aus der Weltraum-Saga in die Kinos. Sechs Wochen vor Kinostart hat Disney nun einen neuen Trailer zum Film über den Weltraum-Schmuggler Han Solo veröffentlicht.

In dem Science-Fiction-Spektakel geht es um das Leben des jungen Han Solo (Alden Ehrenreich), bevor er in "Eine neue Hoffnung" auf Luke Skywalker trifft. In "Solo: A Star Wars Story" erfahren die Zuschauer nun, wie sich der wahrscheinlich beliebteste Schurke des Universums mit seinem künftigen Co-Piloten Chewbacca anfreundet und wie er an das "schnellste Raumschiff des Unviersums", den Millennium Falken, kommt. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit seinem alten Kumpel Lando Calrissian (Donald Glover), der in der Ur-Trilogie ebenfalls schon dabei war.

Behält der Film den Ton des Trailers bei, mischen sich unter die Machenschaften in der kriminellen Unterwelt und den zahlreichen Action-Szenen immer wieder coole Sprüche zwischen Han, Lando und Chewbacca. Neben dem Aufritten altbekannter Figuren können sich Zuschauer auf einige neue Charaktere freuen. Verkörpert werden sie unter anderem von Woody Harrelson, Paul Bettany und "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke.

Die neue Vorschau hält aber auch einige Überraschungen parat: So erfährt Han Solo das bislang auch für den Zuschauer unbekannte Alter von Chewbacca. Außerdem könnte es eine neue spektakuläre Waffe geben: In zwei kurzen Einstellungen ist etwas rot Glühendes zu sehen. Handelt es sich dabei um eine Laserschwert-Peitsche? Eine genaue Antwort auf diese und auf weitere Fragen wird es wohl erst zum Kinostart Ende Mai geben.