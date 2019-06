Serie auf Netflix

BONN. Am 19. Juli geht die Netflix-Erfolgsserie "Haus des Geldes" in ihre dritte Staffel. Ein neuer Trailer liefert nicht nur einen Vorgeschmack, sondern lässt auch Fragen offen. Achtung: Dieser Text enthält Spoiler aus den ersten Staffeln.

Von Laszlo Scheuch, 04.06.2019

Mit "Haus des Geldes" (im spanischen Original "La casa de papel") geht eine erfolgreiche Netflix-Serie am 19. Juli in ihre dritte Staffel. Wie geht es nach dem spektakulären Bankraub mit dem Professor und seinen Mitstreitern weiter? Ein paar Details verrät ein neuer Trailer, den Netflix am Montag veröffentlichte.

"Wir sind entkommen, aber jetzt liegt das Allerschwierigste vor uns - am Leben zu bleiben", sagt der Professor zu Beginn des gut zweiminütigen Clips. Ob und wie dies ihm, Tokio und Co. über die gesamte Staffel gelingen wird, verrät der Trailer nicht.

Klar ist aber, dass es dieses Mal nicht ums Geld gehen wird. Vielmehr wird offenbar Rio von den Ermittlern erwischt und seine Mitstreiter bereiten seine Befreiung vor. Wie die gelingen soll? "Mit sehr viel Lärm", so der Professor. Fragen hinterlässt der Trailer in Bezug auf Gangster Berlin. Andrés de Fonollosa, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, wurde beim Bankraub von der Polizei erschossen, erscheint zum Abschluss des Trailers allerdings äußerst lebendig.

Dass das Publikum auf die Beantwortung solcher Fragen offenbar sehnsüchtig wartet, zeigen die Klickzahlen des Clips. Allein auf Facebook wurde er in nur 16 Stunden mehr als 440.000 Mal angesehen und mehr als 20.000 Mal kommentiert.