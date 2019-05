Bonn. Die kürzliche Veröffentlichung des Marvel-Highlights "Avengers: Endgame" hält Kinofans ganz schön in Atem. Jetzt ist der zweite Trailer zum nächsten "Spider-Man"-Blockbuster veröffentlicht und zeigt eindeutige Verknüpfungen zwischen den erfolgreichen Filmreihen. Achtung, Spoiler!

Von Jonathan Kemper, 07.05.2019

Nur noch zwei Monate müssen sich Fans gedulden, bis mit "Far From Home" der zweite Teil mit Spider-Man in der Hauptrolle eines Films im Marvel Cinematic Universe (MCU) erscheint. Der erste Trailer, der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, ließ inhaltlich noch viel Platz für Spekulationen, mit denen das neue Video gleich zu Beginn aufzuräumen scheint. Einer der Marvel-Regisseure hat jedoch bereits zugegeben: "Es ist jetzt eine komplizierte Welt."

Daher ist an dieser Stelle für diejenigen eine deutliche Spoilerwarnung angebracht, die "Avengers: Endgame" noch nicht gesehen haben. Im ersten Trailer war Peter Parker (Tom Holland) noch auf einer Klassenfahrt nach Europa unterwegs, nur um von Nick Fury (Samuel L. Jackson) auf eine mysteriöse Mission einberufen zu werden. Einen ersten Blick konnte man zudem auf Spider-Mans Gegenspieler Mysterio (Jake Gyllenhaal) erhaschen.

Iron-Man (Robert Downey jr.) hat große Fußstapfen hinterlassen, in die der junge Spider-Man nun folgen muss. Seine Mission? Natürlich nichts Geringeres als die Welt zu retten. Obwohl das Ableben von Tony Stark im neuen "Spider-Man"-Film auf der gemeinsamen Zeitachse des MCU offenbar in der Vergangenheit liegt, bleiben Widersprüche offen.

In einem Universum, in dem der neue "Spider-Man"-Streifen den inzwischen 23. Teil verkörpert, ist das wohl verständlich. "Jede Entscheidung, die in der Vergangenheit getroffen wurde, könnte möglicherweise eine neue Zeitachse beginnen", versucht "Avengers"-Co-Regisseur Joe Russo in einem Reddit-Q&A die Umstände zu erklären. "Spider-Man: Far From Home" startet am 4. Juli in den deutschen Kinos.