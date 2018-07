30.07.2018 Berlin. Die Netflix-Serie „Stranger Things“ soll nach einem Durchhänger in der zweiten Staffel wieder besser werden - deswegen verspätet sich die Fortsetzung. Zuschauer müssen sich bis mindestens Sommer 2019 gedulden.

Das sagte Netflix-Managerin Cindy Holland dem US-Portal „Entertainment Weekly“. Das ist eine deutlich längere Pause, als es sie zwischen den Seasons eins und zwei gegeben hatte.

„Diese Serie ist von Hand gefertigt“, sagte Holland. Die Produzenten Matt und Ross Duffer seien sich ebenso wie Regisseur Shawn Levy bewusst, dass die Erwartungen hoch gesetzt seien. „Sie wollen etwas Größeres und Besseres als letztes Jahr liefern. Ich denke, es wird eine fantastische Staffel werden. Es wird das Warten wert sein.“

„Stranger Things“ schildert die gruseligen Abenteuer von Kindern in einer US-Kleinstadt während der Reagan-Ära. Die vielgelobte Serie mit Winona Ryder („Black Swan“) und David Harbour („Suicide Squad“) ist bei Fans nicht nur wegen ihrer Horror-Effekte, sondern auch wegen ihrer liebevollen 80er-Jahre-Optik beliebt, die sich bei alten Abenteuerfilmen wie „The Goonies“ oder „E.T.“ bedient.

