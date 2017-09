Bonn. „Urban Hymns – 20th Anniversary Edition” der Band The Verve erscheint als Luxusedition. So feiert man ein Meisterwerk.

So feiert man Meisterwerke. Das Album „Purple Rain“ von Prince ist zuletzt neu aufgelegt worden. Vom Genie des verstorbenen Künstlers zeugen zu diesem Anlass drei CDs und eine DVD. „Graceland“ von Paul Simon hat Sony Music zum 25. Geburtstag mit einer Box voller schöner Überraschungen gefeiert (zwei CDs und eine DVD). Radioheads „OK Computer“ wird mit einer Doppel-CD angemessen gewürdigt. Und jetzt The Verve. Das Album „Urban Hymns“ aus dem Jahr 1997 war den Herrschern des Universal-Konzerns eine Neubesinnung wert, die sich in einer kleinen Kiste mit fünf CDs und einer DVD materialisiert. Am Freitag erscheint die Neuedition.

Die Band um Sänger Richard Ashcroft und Gitarrist Nick McCabe nahm die 13 Stücke des Albums in den Olympic Studios in London auf. Es muss eine Zeit entfesselter Kreativität und Experimentierfreude gewesen sein. Die Platte wird von dem elegischen Song „Bittersweet Symphony“ eröffnet. Richard Ashcroft erinnert sich im der Geburtstagsedition beiliegenden Buch an einen Abend, als er seinen Song im Autoradio hörte und vor Begeisterung außer sich geriet: „The way it kicked off was fantastic. It just exploded.“ Es gab ein kleines Problem. Die integrierte Orchestrierung stammt von Andrew Loog Oldhams Version des Rolling-Stones-Klassikers „The Last Time“ aus dem Jahr 1965. Unglücklicherweise für The Verve besaß der frühere Stones-Manager Allen Klein die Rechte an dem Song.

Kommunikation mit dem Hörer

Das Stones-Imperium verdiente gut an der Verve-„Symphony“. Die „Urban Hymns“ insgesamt fanden weltweit mehr als zehn Millionen Käufer. Das ist jedoch nur ein Nebenaspekt, denn die Musik spielte die entscheidende Rolle. Und was hatte das mehr als 70-minütige Album nicht alles im Angebot – neben „Bittersweet Symphony“ vor allem die perfekten Popsongs „The Drugs Don't Work“, „Lucky Man“ und „Sonnet“.

Der Titel „Urban Hymns“ war Programm. Ashcrofts seelenvoller Gesang kommunizierte mit dem Hörer wie ein Gospelchor mit der Gemeinde. „The Drugs Don't Work“ besaß eine niederschmetternde Schönheit. Das Lied handelte vom Tod des Vaters von Ashcroft. Waren alle Bandmitglieder an den Songs beteiligt, wurde es wild und lebendig. Neben den fünf CDs enthält die Deluxe-Box auch eine DVD mit der sehenswerten Dokumentation „The Video 1996-1998“, die es bisher nur auf VHS gab. „Bittersweet Symphony“ ist insgesamt sieben Mal zu erleben: darunter als remasterter Studiosong, als Liveaufnahme und als Video. Das freut den Fan und natürlich Mick Jagger und Keith Richards. Die beiden verdienen als Komponisten mit.

The Verve: Urban Hymns – 20th Anniversary Edition. Verschiedene Editionen: von der Doppel-CD bis zur Box mit fünf CDs, einer DVD und einem Buch. Virgin Music/Universal.