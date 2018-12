Premiere am 1. Januar

03.12.2018 Berlin. Beim Streamingdienst Netflix startet am 1. Januar eine neue Serie, in der 47 Komiker aus 13 Ländern zu sehen sein werden. Mit Kaya Yanar, Ilka Bessin und Enissa Amani sind auch drei deutsche Comedians dabei.

Netflix startet eine ganze Serie mit Auftritten internationaler Comedy-Stars. Dabei präsentieren sich insgesamt 47 Komiker aus 13 Ländern in acht verschiedenen Sprachen. Zu sehen ist die neue Serie mit dem einprägsamen Titel „Comedians“ pünktlich zum neuen Jahr am 1. Januar, wie der Streamingdienst am Montag mitteilte.

Aus Deutschland sind Ilka Bessin (47), Kaya Yanar (45, „Was guckst du?!“) und Enissa Amani (36, „Studio Amani“) mit dabei. Ilka Bessin mimt dabei nicht ihre bekannte Kunstfigur Cindy aus Marzahn, sondern zeigt einen Ausschnitt aus ihrem neuen Bühnenprogramm. (dpa)