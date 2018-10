Sechs Produkte, drei Deals

Inhaltsverzeichnis 1. Millionendeal für Brausewürfel in der Höhle der Löwen 2. "Fit Seat" – die Büro-Revulotion?

Bonn. In Folge neun der "Höhle der Löwen" werden drei Geschäftsideen mit einem Deal belohnt: Instant-Brausewürfel, smarte Werbedisplays für Lkw – und ein Fugenreiniger.

Von Sebastian Meltz, 30.10.2018

In der fünften Staffel "Die Höhle der Löwen" kämpfen die Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und Georg Kofler um die Gründer mit den besten Geschäftsideen.

In der neunten Folge werden den potenziellen Kapitalgebern eine Instant-Brause mit Wohlfühleffekt, ein sicherer Kauknochen für Hunde, smarte Werbeanzeigen auf Lkw, ein Fitness-Stuhl fürs Büro, ein Vollautomat für Babyfläschchen sowie ein Fugenreiniger präsentiert.

"Waterdrop" – Instant-Brause mit Wohlfühleffekt

"Waterdrop": Das sind kleine zuckerfreie Brausewürfel, die einfaches Wasser mit natürlichen Aromen, echten Frucht- und Pflanzenextrakten und Vitaminen anreichern. Fünf verschiedene Geschmacksrichtungen gibt es. Die drei Gründer Christoph Hermann, Martin Donald Murray und Henry Wieser sind mit ihren Mikrodrinks bereits auf dem österreichischen Markt und bieten den Löwen zehn Prozent ihrer Firmenanteile für eine Million Euro – um "waterdrop" auch in Deutschland groß zu machen.

Die Geschmacksprobe überzeugt die Löwen. Und mit Wöhrl und Dümmel finden sich zwei Unternehmer, die gemeinsam eine Million Euro investieren würden – allerdings für satte 20 Prozent der Firmenanteile. „Ihr sucht Champions League“, begründet Dümmel das saftige Angebot. Zu viel für die drei Gründer. Ihr mutiges Gegenangebot: 12,5 Prozent Anteile und eine auf zwei Jahre gestaffelte Umsatzbeteiligung – fünf Prozent im ersten Jahr, drei Prozent im zweiten.

Wöhrl und Dümmel lassen sich unter einer weiteren Bedingung auf den Deal ein: Im dritten Jahr wollen sie mit 1,5 Prozent weiterhin am Umsatz beteiligt werden. Die Gründer sichlagen ein und verlassen die Höhle der Löwen mit einem Deal.

"Boneguard" – Leckerlies 2.0

Hundehalterin Sonja Labitzke aus Mechernich will mit ihrem "Boneguard" expandieren. In der Halterung aus Naturkautschuk werden Kauknochen für Hunde fixiert. So soll der "Boneguard" unter anderem verhindern, dass sich die Vierbeiner verschlucken. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt: Die Wohnung soll sauberer bleiben.

Labitzke möchte 100.000 Euro und bietet dafür 15 Prozent ihrer Firmenanteile. Einen Investor hat sie dabei besonders im Auge: Dümmel. Der Löwe ist vom Werdegang der Gründerin schwer angetan – doch investieren will er nicht. Dümmel sieht Labitzke bereits viel zu gut aufgestellt: „Sie brauchen mich nicht.“ Auch Maschmeyer ist vom unternehmerischen Geist der 43-Jährigen so sehr beeindruckt, dass er ihr rät, ohne Venture-Capitalist weiterzumachen: „Sie sind eine Traumunternehmerin. Gehen Sie ihren Selfmade-Weg weiter.“

So verlässt Labitzke die Höhle der Löwen zwar ohne Geld, dafür aber mit dem geballten Respekt aller Löwen, positivem Feedback und einem gehörigen Schub Motivation.

"RoadAds interactive" – mobile und smarte Werbeanzeigen

Der 26-jährige Andreas Wiedmann hat gemeinsam mit seinem Vater das Start-Up "RoadAds interactive” gegründet, das Lkw mit neuartigen 64 Zoll ePaper-Displays ausrüstet, auf denen Werbeanzeigen geschaltet werden können.

Via GPS, LTE und einer eigens entwickelten Plattform können Werbekunden je nach Standort-, Wetter- und Verkehrsbedingungen mobile Anzeigen im laufenden Straßenverkehr schalten. Um das Geschäftsmodell tragfähig zu machen, fordert der 26-Jährige 500.000 Euro Anschubfinanzierung und bietet den Löwen zehn Prozent der Firmenanteile an.

Mit Kofler findet sich ein potenzieller Investor: „Ich setze meine Chips auf Sie.“ Kofler pokert aber hoch und will für die 500.000 Euro 25 Prozent der Firmenanteile. Zu viel für Wiedmann, der sich auf 15 Prozent einlassen würde. Dann springt Maschmeyer Kofler zur Seite. Gemeinsam bieten die beiden Investoren 750.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile. Es kommt zum Deal.