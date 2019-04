Rolling Stones verschieben Tour

02.04.2019 Washington. Die Rolling Stones verschieben ihre geplante Tournee durch die USA und Kanada - und nun ist klar, warum: Frontmann Mick Jagger muss sich einer Herz-OP unterziehen. Laut Berichten bekommt der 75-Jährige eine neue Herzklappe.

Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger muss sich Medienberichten zufolge einer Herzoperation unterziehen. Das Magazin "Rolling Stone" berichtete am Montag, bei dem 75-Jährigen müsse eine Herzklappe ersetzt werden. Laut der Website "Drudge Report" wird der Sänger am Freitag in New York operiert.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.