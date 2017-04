Deutscher Filmpreis

Lisa Martinek in Berlin vor der Verleihung des 67. Deutschen Filmpreises "Lola".

Valerie Niehaus vor der Verleihung in Berlin.

Sunnyi Melles vor der "Lola"-Verleihung in Berlin.

Lady in Red: Karoline Herfurth in Berlin.

Regisseur Simon Verhoeven (l-r) und die Schauspieler Palina Rojinski und Florian David Fitz in Berlin.

28.04.2017 Berlin. Publikumsrenner wie die Flüchtlingskomödie "Willkommen bei den Hartmanns" und das Roadmovie "Tschick" sind im Lola-Rennen. 2000 Gäste kommen zur Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin.

Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises hat am Freitagnachmittag das Schaulaufen auf dem roten Teppich begonnen. Zu den Schauspielern, die zur Gala in Berlin kamen, gehörten Senta Berger, Iris Berben, Heiner Lauterbach, Bastian Pastewka, Sandra Hüller, Florian David Fitz, Clemens Schick und Sebastian Koch. Arm in Arm erschienen Schauspielerin Natalia Wörner und ihr Freund, Bundesjustizminister Heiko Maas.

Im Rennen um die Trophäen sind Produktionen wie "Die Blumen von gestern", "Tschick", "Willkommen bei den Hartmanns" und der oscarnominierte Vater-Tocher-Film "Toni Erdmann". Die Gala wird von Schauspielerin Jasmin Tabatabai moderiert und später am Abend im ZDF ausgestrahlt.

Über die Lola-Gewinner entscheiden die knapp 1900 Mitglieder der Deutschen Filmakademie. Der Filmpreis ist mit insgesamt knapp drei Millionen Euro Preisgeldern der höchstdotierte deutsche Kulturpreis. (dpa)