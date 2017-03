Bildband „Hände“ von Walter Schels

Ein abspreizbarer Daumen und Linien in der Handfläche: So etwas hat (fast) nur der Mensch. Hier der Schimpanse Charly – auch er wurde von Walter Schels porträtiert.

Der faszinierende Bildband „Hände“ des Hamburger Fotografen Walter Schels zeigt 59 Porträts von Menschen und auch einem Tier. „Für mich sind Hände wie ein Teil unseres Gesichts“, sagt der Künstler.

Von Susanne Schramm, 09.03.2017

Er interessiert sich für Hände, seit er denken kann: der Fotograf Walter Schels (80). Mit seiner Frau Beate Lakotta hat er bei S. Fischer den Bildband „Hände“ veröffentlicht. Schon als Jugendlicher interessierte er sich für Handschriften.

Viel später, als er seine eigentliche Profession gefunden hatte, folgten Aufträge für die Zeitschrift „Eltern“: „Ich habe in dieser Zeit viele Geburten fotografiert und die Hände der Neugeborenen entdeckt. All die feinen Linien, schon da komplett durchgezeichnet! Damals habe ich begonnen, mich zu fragen: Mit welchen Erbanlagen werden wir geboren? Was sagen uns unsere Hände mit all ihren einmaligen Handlinien? Mein Interesse für Hände war geweckt!“

Viele Handabdrücke und Handfotos hat Schels seither gemacht. „Für mich sind Hände wie ein Teil unseres Gesichts“, sagt er. „Man könnte auch sagen, sie sind das zweite Gesicht, wenn das nicht so abgedroschen klingen würde.“ Beides zeigt viel über einen Menschen, verändert sich mit der Zeit, erzählt von gelebtem Leben, ist Dokument.

Weil Gesicht und Hände für ihn untrennbar zusammengehören, hat Schels bei seinen Porträts, wenn möglich, nicht nur das Gesicht fotografiert, sondern jeweils auch die rechte und die linke Hand, mit der Handinnenfläche. Aus diesen drei Teilen zusammengesetzt, blicken den Betrachter jetzt Politiker und Philosophen an, Schriftsteller und Sänger, Musiker und Kirchenmänner, aber auch gerade erst geborene Kinder, Zwillinge oder junge Transsexuelle, Blinde, Künstler in einer Behindertenwerkstatt oder Hospizpatienten.

Insgesamt sind es 59 Porträts, außerdem sieben Handabdrücke. „Eine Auswahl zu treffen, war schwer. Es ging mir nicht darum, nur Prominente zu zeigen, sondern Menschen mit einer interessanten Lebensgeschichte.“ Die frühesten Porträts im Buch entstanden Anfang der 80er Jahre: „Und von da an, kontinuierlich, über die Jahre bis heute.“

Die Sprache der Finger

Ein Jahr arbeiteten Schels und Lakotta an ihrem gemeinsamen Projekt: „Die Bildbearbeitung war aufwändig, und auch die Recherche für den Buchtext.“ Gemeinsam besuchte das Autorenpaar Evolutionsbiologen und Handleser. Die Reise zu den Spezialisten und die Geschichte der Hand im Spektrum des menschlichen Interesses beschreibt Lakotta in ihrem hinreißend sinnlichen Essay „Das Skript in unserer Hand“, das sich im Buch an die Fotografien anschließt.

Gutes Studienmaterial bieten Talkshows, findet Schels: „Dabei die Handhaltung und die Fingersprache zu beobachten und die Handlinien zu sehen, finde ich total spannend. Sehr interessant ist auch, wie sich die Sprache der Finger zu dem verhält, was verbal ausgedrückt wird. Manchmal widerspricht sich das.“

Auch bei seinen Porträtkandidaten fielen Schels scheinbare Widersprüchlichkeiten auf: „Helmut Schmidt mit seinen kantigen Zügen und dem strengen Seitenscheitel hatte einen weichen Händedruck. Die Pianistin Mitsuko Uchida hat sehr lange Finger, bei ihrem Kollegen Alexis Weissenberg sind sie dagegen kurz und gebogen.“

Lebenslinien sagten entgegen der landläufigen Meinung nichts über die echte Lebenslänge aus: „Sie sind ein Zeichen für den Grad der Vitalität.“ So fotografierte er 100-Jährige mit langen und kurzen Lebenslinien. Die Hospizpatienten, die im Buch abgebildet sind, starben Anfang 50; beide mit langen Lebenslinien. Ihre Gesichter blicken wach, offen und klar in die Kamera.

Schimpanse Charly

„Die Hand ist das, was den Menschen vom Tier unterscheidet“, sagt Schels. „Der Mensch kann als einzige Spezies seinen Daumen abwinkeln, nur er besitzt eine Linienstruktur in der Innenfläche seiner Hand. Mit einer Ausnahme: einige Menschenaffenarten, die auch Finger haben.“ Deshalb ist Schimpanse Charly auch das einzige tierische Fotomodell im Buch.

Könnte Schels, der seine eigenen Hände früher gar nicht mochte, mit einer Frau zusammen sein, deren Hände ihm nicht gefallen? „Das habe ich noch nicht erlebt. Ich fürchte, wenn das so wäre, dann würden da auch einige andere Sachen nicht stimmen.“

Keiner der Menschen, die er ansprach, hat ihm bislang seine Hände verweigert. Fotografisch. Weder Angela Merkel, noch Gerhard Schröder, noch Joschka Fischer. Auch Yehudi Menuhin zierte sich nicht, Günter Grass und der Dalai Lama, Beate Uhse, die blinde Ellen Asafudiaye oder die Kinder-psychologin Batsheva Dagan, die das KZ Auschwitz überlebte: „Es kommt nur darauf an, dass man das vernünftig begründet.“

Die Faszination dauert an. Und sie ist elementar: „Wenn ich etwas opfern müsste, beide Beine oder beide Hände, würde ich mich ganz klar für die Beine entscheiden. Auch im Rollstuhl kann ich arbeiten und schreiben, mich differenziert ausdrücken. Ein Glück, wenn man beides hat.“

Walter Schels, Beate Lakotta: Hände. S. Fischer, 191 S., 40 Euro