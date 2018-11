"Größte Schlacht der Fernsehgeschichte"

13.11.2018 New York. Die Ungewissheit hat ein Ende: Jetzt ist klar, wann die finale Staffel der Erfolgsserie „Game of Thrones“ im Fernsehen zu sehen sein wird. Den Termin teilten die Macher am Dienstag bei Twitter mit.

Unter dem Hashtag #ForTheThrone posteten sie diverse Bilder mit Schlüsselmomenten der wichtigen Charaktere aus den vergangenen Staffeln. Die achte und letzte Staffel wird ab April bei dem US-Fernsehsender HBO gezeigt. Für gewöhnlich sind die neuen „GoT“-Folgen unmittelbar nach US-Start auch in Deutschland zu sehen.

Die Macher der Serie hatten ursprünglich geplant, die letzten sechs Folgen nicht im Fernsehen auszustrahlen, sondern als Kinofilme zu konzipieren. Das hatte Autor und Produzent David Benioff dem US-Magazin „Entertainment Weekly“ Anfang November verraten. Der Grund: Die Kosten seien für TV-Verhältnisse immens hoch. HBO habe die Idee, drei Kinofilme nach dem Vorbild der „Herr der Ringe“-Reihe zu drehen, zwar abgelehnt, aber das Budget für die sechste Staffel verdreifacht. Eine Folge koste demnach 15 Millionen Dollar.

In der Abschluss-Staffel kommt es dem Magazin zufolge zur größten Schlacht der Fernsehgeschichte. Der Kampf gegen eine Armee von Untoten sei über Wochen in Belfast gedreht worden. Allein die Dreharbeiten für die Außenaufnahmen hätten 55 Nächte gedauert.

