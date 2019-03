Einstündiges Finale zum Abschied

Am 16. Mai läuft die letzte Folge von "The Big Bang Theory".

Foto: Erik Voake/CBS via AP

Bonn. Die beliebte US-Sitcom "The Big Bang Theory" endet am 16. Mai mit der letzten Folge der zwölften Staffel. Die Macher wollen sich passend zum Serientitel mit einem großen Knall verabschieden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.03.2019

Die letzte Folge der Sitcom "The Big Bang Theory" wird in den USA am 16. Mai ausgestrahlt. Das haben die Macher der Serie nun über Instagram bekannt gegeben. Und die Nerds werden sich wohl nicht ohne einen großen Knall verabschieden.

Die letzte Folge ist laut dem Instagram-Post eine Stunde lang. Außerdem soll das Finale der zwölften und letzten Staffel mit Stargästen gespickt sein. Unterstützung kommt unter anderem von William Shatner alias Captain Kirk, Regisseur Kevin Smith und dem ehemaligen Basketballspieler Kareem Abdul-Jabbar.

In Deutschland strahlt ProSieben die finale Staffel seit dem 7. Januar aus. Wann die letzte Folge hier läuft, ist bislang noch nicht bekannt.