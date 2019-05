Stars verewigen sich in Hollywood

02.05.2019 LOS ANGELES. Das Ende der Erfolgsserie "The Big Bang Theory" steht bevor. Die letzte Folge wurde am Dienstag abgedreht. Die Stars der Sitcom haben sich jetzt auch auf dem Hollywood-Boulevard verewigt.

Kurz vor dem Aus der US-Erfolgsserie "The Big Bang Theory" haben sich die Stars der Sitcom auf dem Hollywood-Boulevard verewigt: Sie hinterließen am Mittwoch ihre Handabdrücke vor dem TCL Chinese Theatre in Zement. An der Zeremonie nahmen die Schauspieler Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik und Melissa Rauch teil.

"Es war ein unglaublicher Ritt", sagte Galecki über die Serie, deren letzte Folge am 16. Mai ausgestrahlt werden soll. "Danke an alle Fans."

Die mit zehn Emmys ausgezeichnete Serie des US-Senders CBS über eine Gruppe schräger Wissenschaftler war 2007 an den Start gegangen. Sie war über Jahre die meistgesehene Comedy-Serie in den USA. In der neunten Staffel schalteten stellenweise mehr als 20 Millionen Fernsehzuschauer ein. Mit der zwölften Saison endet "The Big Bang Theory". Die letzte Folge wurde erst am Dienstag abgedreht, wie Jim Parsons sagte. (afp)