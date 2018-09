14.09.2018 Bristol. Der geheimnisumwitterte Street-Art-Künstler Banksy stammt aus der britischen Hafenstadt Bristol. Jetzt ist dort ein frühes Werk von ihm teilweise übermalt worden - aus Unwissenheit.

Ein frühes Werk des Street-Art-Künstlers Banksy hat eine Ladenbesitzerin in der englischen Stadt Bristol übermalen lassen. Die Fläche sei jetzt teilweise schwarz, meldeten mehrere britische Medien am Donnerstagabend.

Banksy hatte das eher grob wirkende Graffitio in den 90er Jahren auf den Rollladen eines Skateboard-Ladens in der Hafenstadt aufgesprüht, berichtete Banksy-Fan Simon Whiteaway. Dem 52-Jährigen ist es zu verdanken, dass das Werk nicht gänzlich zerstört wurde. "Ich kam vorbei und sah, wie ein Maler das Graffiti überstrich, ich musste ihm erklären, was es ist und er war schockiert", sagte Whiteaway.

Ladenbesitzerin Jo Xie, die das Geschäft, in dem zuletzt eine Pizza-Bude war, in eine Teestube umwandeln will, hatte "keine Ahnung", wie sie der BBC erzählte. "Wir waren gerade halb durch mit dem Streichen, als jemand vorbeikam und fragte, ob er ein letztes Foto machen dürfe, weil es ein Banksy sei", sagte sie der BBC. Sie will nun örtliche Street-Art-Künstler dazu aufrufen, Vorschläge für die Gestaltung der bereits übermalten Hälfte zu machen. (dpa)