Projekt zum Reformationsjubiläum

Bonn. Ausstellung made in Bonn zeigt „Luther und die Avantgarde“ in Wittenberg, Berlin und Kassel. Verein Stiftung für Kunst und Kultur hat 70 internationale Künstler eingeladen.

Klamme Gefängniszellen mit wenig Licht und abblätternder Farbe an den Wänden: Es gibt Künstler, die derlei Locations spannender finden als den sauberen, puristischen White Cube im Museum. Walter Smerling hat 70 internationale Künstler gefunden, die sich von den verwinkelten Gängen und engen Zellen, dem bedrückenden Ambiente im ehemaligen, bis 1965 genutzten Gefängnis aus wilhelminischer Zeit in Wittenberg inspirieren ließen, sich darüber hinaus mit dem Reformator Luther als Avantgardisten befassen wollten.

Im Reigen der unzähligen Ausstellungen zum Reformationsjubiläum nimmt „Luther und die Avantgarde“ in Wittenberg mit Kollateralausstellungen in der Berliner Matthäuskirche und in der Karlskirche in Kassel bestimmt eine Sonderrolle ein. Smerling, der Geschäftsführer des Bonner Vereins Stiftung für Kunst und Kultur sowie Direktor des Museums Küppersmühle in Duisburg ist, hat sich für sein Projekt ein ausgezeichnetes Kuratorenteam zusammengestellt: mit Susanne Kleine von der Bundeskunsthalle und ihrem ehemaligen Kollegen Kay Heymer, der Leiter Moderne Kunst im Düsseldorfer Museum Kunstpalast ist, mit dem Künstler und Medientheoretiker Peter Weibel, Direktor des Zentrums für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, mit dem russischen Kurator Dimitri Ozerkov vom Hermitage Museum in St. Petersburg, der die Ausstellung „Glasstress Gotika“ bei der letzten Kunstbiennale in Venedig zeigte, schließlich mit der chinesischen Kunsthistorikerin Dan Xu.

Alle Fäden laufen in der Bonner Viktoriastraße zusammen

Die Fäden für dieses internationale Projekt laufen in der Bonner Viktoriastraße zusammen, wo der Stiftungsverein seinen Sitz hat. So gesehen und in Anbetracht weitgehender Zurückhaltung Bonner Institutionen ist „Luther und die Avantgarde“ der einzige Bonner Ausstellungsbeitrag zum Reformationsjubiläumsjahr. Wer die Aktivitäten des Vereins kennt, wird sich nicht wundern, dass alte Freunde des Hauses wie Markus Lüpertz und Stephan Balkenhol, Csilla Kudor, Andreas Slominski, Zhang Huan, Christian Boltanski und Erwin Wurm dabei sind. Und der Philosoph Bazon Brock doziert an 40 Tagen in seiner Documenta-erprobten „Besucherschule“ vor Ort. Insgesamt ist eine interessante Künstlerliste zusammengekommen: Der unvermeidliche Ai Weiwei rückt ebenso in den maroden Künstlerknast ein wie der Provokateur Maurizio Cattelan, ferner Olafur Eliasson, Isa Genzken, Jörg Herold, Thomas Huber, Mischa Kuball, Julian Rosefeldt – ein illustres Namedropping hinter Gittern.

Es gehe nicht darum, Luthers Leben zu Illustrieren oder die Reformation künstlerisch zu kommentieren, sagt Smerling. „Luther ist der Anlass, nicht der Gegenstand“, bekräftigt er, „Luther war in gesellschaftlicher Hinsicht ein Avantgardist.“ Wer sind heute die gesellschaftlichen Vorreiter? Das fragt die Schau und gibt eine steile These zu Antwort: Die Künstler seien es, sie gäben Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart. Ein großes Wort! Ob es funktioniert, wird sich ab 19. Mai in Wittenberg, Berlin und Kassel zeigen.

Gegenwärtig wird in den 42 Zellen, Gängen und Treppenhäusern des historischen Gefängnisses gearbeitet. Künstler setzen neue Ideen um oder recyceln ältere. So wird Boltanski für Wittenberg seine Installation „Das Herz“ reinszenieren und aktualisieren: 60 schwarze Spiegel und geschwärzte Fotos hängen an den Wänden einer verdunkelten Zelle, die in Intervallen durch eine einzige Glühbirne erhellt werden. Der Konzeptkünstler Richard Jackson überzieht die Wände der Zelle 213 mit einer expressiven Malerei, zeigt Bilderrückseiten. Der Videokünstler Christian Jankowski ist mit seinem fantastischen Film „Casting Jesus“, für den er 2013 den Preis der Bonner Videonale bekam. Jankowskis finnische Kollegin Eija-Liisa Ahtila ist mit ihrer Videoinstallation „Annunciation“ von 2010 dabei. Eine ganz neue Arbeit wird Slominski zeigen, die Ergebnisse einer Luther-Recherche in Wittenberg.

Riesiger Boxhandschuh im Gefängnishof

Erwin Wurm, ein Freund vergrößerter Maßstäbe, will einen monumentalen Boxhandschuh in den Gefängnishof stellen. Das bedeute für ihn Haltung, meint er, schnelle Hände, flinke Beine und ein klarer Kopf, der dazu fähig ist, die Strategien des Gegners zu durchkreuzen. Ein Mann der starken Sprache ist auch Günther Uecker, der diesmal seine berühmten Nägel hintanstellt. Seine Filmdokumentation einer Aktion am Meer reflektiert eigene Kindheitserlebnisse: Der kleine Uecker hatte gegen Kriegsende an der Ostseeküste erleben müssen, wie Flüchtlingsschiffe bombardiert und Leichen an Land geschwemmt wurden.

Das Individuum als Gegenüber im engen Raum der Zelle, das ist das Thema von Balkenhol, der den Betrachter mit einem nackten Holzmann konfrontiert. Lüpertz wird nach Mozart und Beethoven auch Luther eine bildhauerische Hommage widmen. Kritisch geht Olaf Metzel mit dem Ritual von Jubiläen um – „alles ist durchkommerzialisiert“, heißt es in einem Statement. Ins Knast-Treppenhaus hängt er ein mit Text bedrucktes Aluminium-Objekt. Ihn habe ein Vortrag über „Luther und die Kunst“ (1983) von Werner Hofmann beschäftigt. Heute sieht er sich mit den Produkten und Events von Stadtmarketing, Merchandising und Kirchentourismus konfrontiert und er zitiert „Luther, Luther über alles“, „Luther – alles in Butter“ und „eine Nudel namens Martin“. Dem setzt er ein „dreidimensionales Bild der Zeit, ein Umrunden der Jetztzeit im Treppenhaus“ gegenüber.

Luther 2017 soll auch politisch daherkommen. So wird sich Thomas Kilpper mit seinem „Leuchtturm für Lampedusa“ in Kassel mit der Flüchtlingsthematik befassen, während sich das Duo Gilbert & George mit den „Scapegoating“-Bildern (2013) in Berlin dem Komplex Migration, Terrorismus und Feinbilder widmet.

Luther und die Avantgarde, 19. Mai bis 17. September im Alten Gefängnis Wittenberg, in St. Matthäus, Berlin, und in der Karlskirche in Kassel. Zur Ausstellung erscheint im Wienand-Verlag ein Katalog. Informationen www.luther-avantgarde.de