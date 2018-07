31.07.2018 Fulda. Die Abenteuer der jungen Detektive "Die drei ???" haben bei Jung und Alt viele Fans. Im Jubiläumsjahr gibt es nicht nur neue Folgen in Buch- und Hörspielform, in Fulda wird auch eine Ausstellung gezeigt. Sie widmet sich den Buchcovern der Künstlerin Aiga Rasch.

Die Bücher und Hörspiele der Kultserie "Die drei ???" sind generationsübergreifend beliebt - nun widmet die Kinder-Akademie Fulda den drei Detektiven eine den Angaben zufolge bundesweit einmalige Ausstellung im Jubiläumsjahr.

In diesem Jahr feiern die jungen Ermittler ihr 50-jähriges Bestehen in Deutschland und ermitteln in ihrem 200. Fall. "Die drei ??? sind noch immer ein Renner in der Kinder- und Jugendbuchliteratur", sagte die Leiterin der Kinder-Akademie Yvonne Petrina der Deutschen Presse-Agentur.

Die Ausstellung "Die sprechenden Bilder - Aiga Rasch und Die drei ???" wird vom 25. Oktober bis 10. Februar in der Kinder-Akademie Fulda präsentiert. Kern der Ausstellung sind die schaurig-schönen Illustrationen der Künstlerin Aiga Rasch (1941-2009). Die gebürtige Stuttgarterin entwarf das prägnante und unverwechselbare Layout und gestaltete von 1970 bis 1999 insgesamt 89 Buchumschläge (Cover) für die drei ???-Buchserie des Kosmos Verlags. Die Illustrationen auf schwarzem Grund wurden zum Markenzeichen mit Wiedererkennungseffekt.

Der erste Buchband "Die drei ??? und das Gespensterschloß" erschien 1968 im Kosmos Verlag. Aktuell gibt es 199 Nummern. Am 18. September erscheint der 200. Band ("Feuriges Auge"). Die Bücher sind ein Verkaufsschlager. 17 Millionen Exemplare wurden im deutschsprachigen Raum bereits abgesetzt, wie der Kosmos Verlag mitteilte.

Auch die Hörspiele, die mit etwas Abstand zu den Büchern erscheinen, genießen Kultstatus. Es begann im Oktober 1979 beim Label Europa mit der Veröffentlichung der Folge "Der Super-Papagei". Mittlerweile gibt es 194 Folgen. In diesem Jahr folgen noch Nummer 195 "Im Reich der Ungeheuer" (28. September), ein Kurzgeschichten-Spezial "Der schwarze Tag" (26. Oktober) und Folge 196 "Geheimnis des Bauchredners" (30. November). Die meistverkaufte Folge ist laut Label die Nummer eins: "Der Super-Papagei". Bislang wurden insgesamt knapp 50 Millionen Hörspiele von "Die drei ???" verkauft sowie drei Milliarden Streams erreicht, wie das zu Sony Music gehörende Label erklärte.

Maike Müller, zuständige Produkt-Managerin bei Sony Music Entertainment, sagte: "Den andauernden Erfolg verdanken die drei ??? ihren Fans, die vor nunmehr fast 40 Jahren mit der Serie aufwuchsen und ihr, wie die Hörspielsprecher und Macher selbst, die Treue halten. Diese Beständigkeit auf beiden Seiten ist sicherlich ein Teil des Erfolgsgeheimnisses. Ihre Begeisterung geben die längst erwachsenen Fans der ersten Stunde mittlerweile an die nächste Generation weiter."

Von den Abenteuern der drei Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews ist auch die Fuldaer Kinder-Akademie-Leiterin Petrina begeistert: "Die Serie hat Generationen begeistert und zieht sie auch heute noch in ihren Bann - beste, zeitlose Krimi-Unterhaltung."

Bei der Fuldaer Ausstellung werden auf rund 180 Quadratmeter Dutzende Cover der "Die drei ???"-Folgen gezeigt. Einige davon älteren Datums sind im Besitz von Matthias Bogucki (37). Der Sammler aus Ludwigsburg ist Nachlassverwalter der Zeichnerin Aiga Rasch und stellt sie zur Verfügung.

Die Kinder-Akademie ist nach eigenen Angaben das einzige Museum, das im Jubiläumsjahr eine "Die drei ???"-Ausstellung zeigt. "Wir haben eine Genehmigung vom Rechteinhaber, dem Kosmos Verlag, erhalten", erklärt Petrina. Die Ausstellung lege den Schwerpunkt auf die Layout-Vorschläge und Reinzeichnungen für die Cover. Gezeigt werde der Weg von der Illustration zum fertigen Buch-Umschlag. "Aiga Rasch hatte die Cover-Idee zu den knallbunten, oft gespenstischen Illustrationen auf schwarzen Grund, die ein optisches Novum auf dem damaligen Kinderbuchmarkt waren", erklärt Silke Arnold, Redaktionsleitung Kinderkrimi-Marken bei Kosmos.

Charakteristisch für Aiga Rasch seien plakative und aussagestarke Motive mit hohem Wiedererkennungswert und grelle, aber ästhetisch aufeinander abgestimmte Filzstiftfarben, sagt Petrina. Im Laufe ihrer Karriere entwarf Rasch für 50 Verlage über 500 Cover-Illustrationen und schuf mehr als 5000 Abbildungen, vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendbücher. Zur Ausstellung sind ein interdisziplinäres Begleitprogramm geplant, mit Workshops zum Thema Text, Bild und Layout sowie Detektiv-Mitmachprogramme. (dpa)