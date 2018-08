30.08.2018 Berlin. Jedes Jahr darf sich eine Bühne aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz mit dem Titel "Theater des Jahres" schmücken. Auch ihr Urteil über die besten Schauspieler haben die Theaterkritiker wieder gefällt.

Das "Theater des Jahres" steht in Basel. Im Bühnenranking der deutschsprachigen Kritiker kam das von Andreas Beck geleitete Theater Basel auf Platz eins.

Für die Bühne stimmten acht der insgesamt 43 befragten Theaterexperten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie die Fachzeitschrift "Theater heute" am Donnerstag mitteilte.

"Schauspielerin des Jahres" wurde mit sieben Stimmen Caroline Peters (46) vom Wiener Burgtheater. "Schauspieler des Jahres" ist mit zehn Stimmen der freischaffende Schauspieler Benny Claessens (36). Bei der Bühnen-Hitparade gibt es keine vorgegebenen Nominierungen, die Kritiker streuen ihre Voten traditionell breit.

Vom "Theater des Jahres" in Basel stammen gefeierte Inszenierungen wie Büchners "Woyzeck" in der Regie von Ulrich Rasche und Ewald Palmetshofers Hauptmann-Interpretation "Vor Sonnenaufgang" in der Regie von Nora Schlocker. Das Theater Basel habe sich als neuer Stammgast beim Berliner Theatertreffen etabliert, so "Theater heute".

Basler Uraufführungen reisten außerdem zu den Mülheimer Theatertagen, es gebe Koproduktionen mit den wichtigsten Metropolentheatern und deutlich mehr internationale Anfragen und Gastspiel-Einladungen, als das Ensemble zusagen könne. Andreas Beck startet im Herbst in seine letzte Saison am Theater Basel, bevor er 2019 Nachfolger von Martin Kusej als Intendant des Residenztheaters München wird.

Die gebürtige Mainzerin Caroline Peters ("Mord mit Aussicht") wurde für ihre "furiosen Parts" in Simon Stones "Hotel Strindberg" ausgezeichnet, einer Koproduktion von Wiener Burgtheater und Theater Basel. Der in Antwerpen geborene Claessens erhielt die Auszeichnung für seine Rolle als "kindlicher, publikumsausfälliger Performer-King" in Elfriede Jelineks Stück "Am Königsweg".

Jelineks Werk, in dem US-Präsident Donald Trump nicht namentlich genannt wird und doch gemeint ist, wurde von den Kritikern auch zum "Stück des Jahres" (neun Stimmen) gewählt. Die am Deutschen Schauspielhaus Hamburg entstandene Uraufführungs-Inszenierung von Falk Richter mit Benny Claessens in der Hauptrolle ist die "Inszenierung des Jahres" (sechs Stimmen).

Die "Kostüme des Jahres" stammen von Andy Besuch (fünf Stimmen), der die Schauspieler für die Hamburger "Königsweg"-Inszenierung ausstattete. Das "Bühnenbild des Jahres" (acht Stimmen) bauten Vegard Vinge und Ida Müller für ihr in Berlin entstandenes Gesamtkunstwerk "Nationaltheater Reinickendorf". (dpa)