Versteckte Filme und Serien

BONN. Das Film- und Serien-Angebot des Streaming-Dienstleisters Netflix ist groß. Was viele Kunden nicht wissen: Es ist sogar viel größer als es ihnen angezeigt wird. Wir verraten, wie Sie vermeintlich versteckte Inhalte angezeigt bekommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.07.2019

Haus des Geldes, Orange is the new black, Stranger Things - die Liste der weltweit bekannten Netflix-Formate ist groß. Was viele Kunden des Streaminganbieters jedoch nicht wissen: Mit ein paar Tricks lassen sich vermeintlich versteckte Inhalte freischalten und auch Produktionen anzeigen, die der Netflix-Algorithmus dem Kunden sonst unter Umständen nie angezeigt hätte - natürlich völlig legal.

Der Netflix-Algorithmus zeigt Kunden Vorschläge nach dem Verhalten der Zuschauer an. Heißt: Jemandem, der vornehmlich Komödien schaut, zeigt der Streamingdienst zwar neu erschienene Formate dieses Genres an, aber nicht zwingend beispielsweise alle gleichzeitig erschienenen Thriller. Wie aber schaltet man das komplette Angebot frei?

Vorweg: Die Netflix-Codes können nur über einen Browser eingesetzt werden. Um gezielt nach einem bestimmten Genre zu suchen, gibt man www.netflix.com/browse/genre/x in die Adressleiste ein. Das "x" steht dabei für eine Nummer, die einem Genre zugeordnet werden kann - so gibt man etwa www.netflix.com/browse/genre/53310 für Stummfilme ein.

Die Codes im Überblick:

Filme

Fußballfilme: „12549“

Komödien: „6548“

Dunkle Komödien: „869“

Ausländische Komödien: „4426“

Übernatürliche Horrorfilme: „42023“

Stummfilme: „53310“

Schmachtfetzen: „6384“

Italienische Filme: „8221“

Tier-Filme: „5507“

Klassiker: „31574“

Klassische Komödien: „31694“

Klassische Dramen: „29809“

Classic Sci-Fi & Fantasy: „47147“

Classic Thrillers: „46588“

Klassische Kriegs-Filme: „48744“

Epische Filme: „52858“

Klassische ausländische Filme: „32473“

Classic Westerns: „47465“

Vampir-Horrorfilme: „75804“

Spionage-Thriller: „9147“

Action & Adventure: „1365“

Asiatische Action-Filme: „77232“

Classic Action & Adventure: „46576“

Action-Komödien: „43040“

Action Thrillers: „43048“

Abenteuer-Filme: „7442“

Comics und Superhelden: „10118“

Western: „7700“

Spionage Action & Adventure: „10702“

Crime Action & Adventure: „9584“

Ausländische Action & Adventure: „11828“

Kampfkunst: „8985“

Militärische Action & Adventure: „2125“

Serien

Mini-Serien: „4814“

Militärische TV-Shows: „25804“

TV Shows: „83)

Britische TV Shows: „52117“

Klassische TV Shows: „46553“

Crime TV Shows: „26146“

Kult-TV Shows: „74652)“

Essen & Reise TV: „72436“

Kids‘ TV: „27346“

Koreanische TV Shows: „67879“

Science & Nature TV: „52780“

TV Action & Adventure: „10673“

TV Komödien: „10375“

TV Dramen: „11714“

TV Horror: „83059“

TV Mysteries: „4366“

TV Sci-Fi & Fantasy: „1372“

Teen TV Shows: „60951“

Kinder und Familie

Children & Family Movies: „783“

Filme für Altersklassen 0 bis 2: „6796“

Filme für Altersklassen 2 bis 4: „6218“

Filme für Altersklassen 5 bis 7: „5455“

Filme für Altersklassen 8 bis 10: „561“

Filme für Altersklassen 11 bis 12: „6962“

Lernen für Kinder: „10659“

Disney: „67673“

Filme basierend auf Kinderbüchern: „10056“

Family Features: „51056“

TV Cartoons: „11177“

Kids‘ TV: „27346“

Kids Music: „52843“

Musik

Musik: „1701“

Kids Musik: „52843“

Country & Western/Folk: „1105“

Jazz & Easy Listening: „10271“

Latin Musik: „10741“

Urban & DanceKonzerte: „9472“

World MusicKonzerte: „2856“

Rock & Pop Konzerte: „3278“

Musicals: „13335“

Classic Musicals: „32392“

Disney Musicals: „59433“

Showbiz Musicals: „13573“

Stage Musicals: „55774“

Dokus und Shows

Stand-up Comedy: „11559“

Politische Dokumentarfilme: „7018“

Essen und Reise TV: „72436“

Reality TV: „9833“

TV-Dokumentationen: „10105“

Late Night Komödien: „1402“

Mockumentaries: „26“

Crime Dokumentationen: „ (9875“

ForeignDokumentationen: „5161“

Historische Dokumentationen: „5349“

Militärische Dokumentationen: „4006“

Sport-Dokumentationen: „180“

Music & Concert Dokumentationen: „90361“

Travel & Adventure Dokumentationen: „1159“

Hinweis: Sie sehen hier nur eine Auswahl an Codes. Mehr als 27.000 Codes finden Sie hier in einer Datenbank. Allerdings: Zum Teil funktionieren die Codes nicht in Deutschland.