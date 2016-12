Marianne Faithfull 70

29.12.2016 Bonn. Die englische Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull wird 70. Sie hat sich gegen alle Widrigkeiten immer wieder behauptet.

Als sie im Jahr 2000 in der Kölner Philharmonie die Anna in Bertolt Brechts „Die sieben Todsünden der Kleinbürger“ sang, wurde sie vom Orchester fast übertönt. Aber egal. Wichtig ist: Marianne Faithfull hatte es getan, hatte die Anna gesungen, mit dieser unverwechselbaren Stimme. Und die ist der hörbare Beleg dafür, dass die Zeichen nicht immer dafür standen, dass die Sängerin und Schauspielerin an diesem Donnerstag ihren 70. Geburtstag feiert.

Sie ist eines der Gesichter des Swinging London, haucht das von Mick Jagger und Keith Richards geschriebene „As tears go by“ in die Charts – und haucht in den folgenden Jahren Drogen und anderen Exzessen geschuldet fast das Leben aus. Eine Ehe geht in die Brüche, ebenso die Liebesbeziehung zu Jagger. Sie lebt eine Zeit lang auf der Straße. Irgendwann bricht die Stimme.

Sie singt weiter, ab 1979 wieder mit großem Erfolg. Ihr Album „Broken English“ entsteht in Zusammenarbeit mit Barry Reynolds. Eine raue Platte mit zum Teil harten Texten – so geht es im Titelsong um Terrorismus –, die auf zahlreichen ewigen Bestenlisten auftaucht. Zu Recht, denn sie bringt in dieser Übergangszeit von den rockigen 70ern zu den kühlen 80ern den Zeitgeist musikalisch auf den Punkt.

Produziert im Umfeld und bei derselben Plattenfirma wie Grace Jones’ „Nightclubbing“ scheinen beide Scheiben von Schwestern im Geiste zu stammen. Doch während Grace Jones vor allem eine Erscheinung ist, verströmt Marianne Faithfull mit jeder gesungenen Note die Höhen und Tiefen ihres bisherigen Lebens. Die Platte gipfelt in der Tirade „Why d’ya do it“, in der sie, begleitet von einem lässigen, aber treibenden Reggae-Beat, einen Ex-Liebhaber mit Hass überschüttet. Doch genauso berührend kann sie die „Ballad of Lucy Jordan“ singen, die Geschichte der Hausfrau, die „at the age of 37“ davon träumt, mit einem Traumprinzen in einem Sportwagen durch Paris zu fahren.

Trotz Drogen und privater Probleme macht Faithfull in der Folge regelmäßig weitere Platten und erweitert ihren musikalischen Horizont in Richtung Jazzstandards und Klassiker der 20er und 30er Jahre. Zusammen mit Hal Willner nähert sie sich Brecht und Weill, nimmt deren Songs auf und steht mit den „Sieben Todsünden“ und der „Dreigroschenoper“ auf der Bühne.

Geschauspielert hatte sie immer schon, es gab Theater-, Film- und Fernsehrollen. Höhepunkt ist schließlich ihre Verkörperung der Maggie in „Irina Palm“ (2007). Mit zurückhaltender Bravour schlüpft sie in die Rolle der englischen Hausfrau, die Geld für eine Operation ihres Enkels verdienen muss und im Londoner Rotlichtviertel landet. Für den Europäischen Filmpreis wird sie zwar nominiert, muss sich aber Helen Mirren geschlagen geben, die als „The Queen“ in diesem Jahr alles gewinnt, was zu gewinnen ist. Aber ein kantiger Edelstein wie Marianne Faithfull braucht keine Krönungszeremonie, dank unerbittlicher Kraft scheint er aus sich selbst heraus. (Axel Hill)