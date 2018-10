Bonn/Köln. Die "South-African Kwaito Musik-Band" "EES & Yes-Ja! Band" steht im Halbfinale der Castingshow "X-Factor" bei Sky. Die Musiker kämpfen am Freitagabend um den Einzug ins Finale.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.10.2018

Der Privatsender Sky überträgt am Freitagabend das Halbfinale der Castingshow X-Factor. Am vergangenen Freitag fand die erste Liveshow statt, an der auch die Köln-Bonner Band "EES & Yes-Ja!" teilnahm. Die Zuschauer schickten die Band mit ihrer Stimme von der Liveshow aus direkt in das Halbfinale. Die Gruppe bezeichnet sich selbst als „South-African Kwaito Musik-Band“. Dabei handelt es sich laut Sänger Eric Sell um eine Stil-Richtung, die in Südafrika aus der Antiapartheitbewegung hervorgegangen sei. Das Genre habe den amerikanischen Hip-Hop, europäische House-Musik und Reggae mit afrikanischem Rhythmus vereinigt.

Mit der Teilnahme an der Castingshow "X-Factor" will die Band selbst bekannter werden, aber auch die Bekanntheit des Genres „Kwaito“ verbreiten. Nicht nur die Jury, bestehend aus Jennifer Weist, Thomas Anders, Sido und Iggy Uriarte, waren von der Band überzeugt, auch die Zuschauer waren von den afrikanischen Klängen begeistert.

Freitagabend um 20.15 Uhr singt die "EES & Yes-Ja!-Band" ihren eigenen Titel: "Original" und kämpft um den Einzug ins Finale. Ausgestrahlt wird das "X-Faktor"-Halbfinale auf dem Privatsender Sky1.