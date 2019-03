Soul-Sängerin

04.03.2019 Berlin/London. Joss Stone hat ein Konzert in Syrien gegeben - und sich anschließend dazu erleichtert auf Instagram geäußert.

Die britische Soulsängerin Joss Stone (31, "The Soul Sessions") hat sich nach einem Konzert in Syrien beeindruckt und erleichtert zugleich geäußert.

Auf Instagram postete sie am Sonntag nach ihrem Auftritt in der Stadt Al-Malikiya im Nordosten des Bürgerkriegslandes ein Video, das sie laut eigener Aussage im Badezimmer eines syrischen Hotels zeigt. "Wir haben es geschafft, die Grenze zu überqueren. Es ist wirklich cool, ich mag es hier. Und ich bin sehr glücklich, dass nichts Schlimmes passiert ist", so Stone.

Die britische Zeitung "Daily Mail" hatte zuvor berichtet, die international renommierte Sängerin sei am Freitag in Derik - so die kurdische Bezeichnung der Stadt Al-Malikiya - in einer kleinen Halle vor 70 Menschen unter Aufsicht zweier Kämpfer des kurdischen Militärs im Rahmen ihrer "Total World Tour" aufgetreten.

Stone schrieb am Sonntag einen längeren Instagram-Eintrag: "Wir haben es geschafft in Syrien und Kurdistan. Es war ein bisschen beängstigend, die Grenze zu überqueren. Wir hatten keinen Plan, (...), wir konnten nur den Menschen vertrauen, die sich um uns gekümmert haben. Es war kalt und nass, aber auch so schön, solch herzliche Menschen zu treffen. Syrien verdient es, nicht ignoriert zu werden. Kurdistan verdient es, nicht ignoriert zu werden. (...) Es ist sehr kompliziert, und ich bin nicht in der Lage, das zu erklären. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich in der kurzen Zeit sehr viel gelernt habe, und dass ich hoffe, dass der Frieden bald kommen wird für jeden auf allen Seiten."

Stone, mit bürgerlichem Namen Joscelyn Eve Stoker, startete 2014 ihre "Total World Tour". Laut aktuellem Tourneeplan wird sie am 8. Juli in Dinslaken und am 10. Juli in München auftreten. (dpa)