Bonn. Der US-amerikanische Schriftsteller John Irving wird 75 Jahre alt. Für seine Anhänger ist er der letzte seiner Art. Als Autor hat er auch immer wieder brisante Themen aufgegriffen.

John Irving kann nicht wirklich stolz auf die Filmgemeinde im Dolby Theatre in Los Angeles sein, der er vor einer Woche erst Dampf gemacht hatte: „Hollywood muss heute noch stärker Partei ergreifen“, forderte er, der für sein Drehbuch zu „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ 1999 einen Oscar erhalten hatte. „Präsident Trumps Intoleranz ist eklatant. Wir Kreativen haben eine Verantwortung: Wir dürfen Intoleranz nicht tolerieren“, wetterte der Autor. Offenbar ungehört von den Filmstars und Regisseuren, die bei der Oscarverleihung mit sehr wenigen Ausnahmen eher moderat mit dem unbeliebten Präsidenten umgingen.

Irving selbst hatte seinerzeit für seinen Roman und das Drehbuch Prügel von Abtreibungsgegnern einstecken müssen und in seiner Dankesrede allen gedankt, „die den Mut hatten, diesen Film überhaupt zu machen“. Und er dankte provozierend auch Verbänden für Familienplanung und Aktivisten für das Recht zur Abtreibung. Amerikas Rechte kochte.

Irving, der unerschrockene Ringer und mutige Romancier, hat immer wieder brisante Themen aufgegriffen vom Vietnamkrieg bis zum Leben mit Aids. Er hat Protagonisten in seine Romanwelten eingebaut, die anders waren als der Mainstream: Außenseiter, Transvestiten, Transsexuelle, Schwule. In den USA hat er keinen guten Stand, die Europäer lieben ihn hingegen für seine prallen, kritischen Romane und bizarren Figuren. Unlängst bezeichnete ihn der britische „Guardian“ als den „letzten noch aktiven großen amerikanischen Autor“ – Saul Bellow, Norman Mailer und John Updike seien tot, und Philip Roth sei in Rente. Das passende Alter hätte auch Irving: Am Mittwoch wird er 75.

Geboren wurde er im US-Bundesstaat New Hampshire, dessen rauen Charme er in etlichen seiner mehr als ein Dutzend Romane beschrieben hat. Wie überhaupt sehr viel Autobiografisches in diese Bücher einfloss, die von Ringern und Kämpfen, von Schriftstellern und dem Leben des Schreibenden handeln. Die Lektüre von Charles Dickens' Roman „Große Erwartungen“ habe den Wunsch geweckt, zu schreiben, hat Irving einmal gestanden. Wie Dickens wolle er die Leser bewegen. Das ist ihm zweifellos gelungen. In 35 Sprachen sind seine Romane übersetzt worden, die Gesamtauflage liegt bei mehr als zwölf Millionen. Allein fünf Romane wurden mitunter brillant verfilmt.

Schicksale werden bis zum bitteren Ende erzählt

Man hat mit dem jungen Garp (1978) gebangt und zuletzt atemlos das bizarre Leben des jungen Mexikaners Juan Diego in „Straße der Wunder“ (2016) verfolgt – zwei Schicksale, die in allen Verästelungen und bis zum bitteren Ende erzählt werden. Irvings Romane sind immer große Panoramen, Zeitgemälde, die ihren Protagonisten über Jahre und Jahrzehnte folgen – mitunter bis in den Tod – im ergreifenden Aidsdrama „In einer Person“ (2012). Der – drastische – Tod begleitet viele Romanfiguren Irvings: In „Witwe für ein Jahr“ (1998) lebt Marion Cole mit den Fotografien ihrer beiden gestorbenen Söhne; der kleine Walt stirbt in „Garp“ unter bizarren Umständen bei einem Verkehrsunfall, bei dem auch Sex im Spiel ist und es bei allen Beteiligten zu erheblichen Verletzungen kommt. Irving liebt die Tragik, das pralle Leben, zelebriert die Überraschungen und grotesken Wendungen in den Biografien seiner literarischen Schützlinge.

„Garp und wie er die Welt sah“, Irvings wohl bekanntester Roman, wirkt wie ein Destillierkolben für das Zeitgefühl der End-70er, streift das Thema Frauenbewegung, führt mit der Transsexuellen Roberta Muldoon, die früher Football-Spieler war, eine Figur ein, die in Irvings späterem Romankosmos noch eine Rolle spielt, und widmet sich ausführlich – auf den Pfaden von John Updike – der ehelichen und außerehelichen Libertinage.

Wer Irvings Romane gelesen hat, wird viele Momente aus dessen Biografie wiedererkennen: Wie etliche seiner Figuren begann der junge Irving mit dem Theaterspiel, kam dann über die Romanwelt des 19. Jahrhunderts zur Schriftstellerei. Den großen, heute eher anachronistisch anmutenden Handlungsbogen hat er aus Büchern von Dickens, Melville & Co. übernommen. Auch Günter Grass' „Blechtrommel“, die er immer dabeihabe, wie er in der Trauerrede auf den bewunderten Grass verriet, hat Irving inspiriert. Sein meisterhafter Roman „Owen Meany“, dessen Hauptfigur die Initialen von Oskar Matzerath trägt, ist eine Hommage an Grass.

In seinem Alter sei ihm bewusst, „dass ich eines Tages drei Romane vor mir habe und nur lange genug leben werde, um einen davon zu schreiben“, verriet er im vergangenen Jahr der „Zeit“. Sterben würde er am liebsten beim Schreiben, am Schreibtisch, „mitten im Satz. Perfekt“.