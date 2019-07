"Bonn ist eine finstere Stadt"

28.07.2019 Bremen/Klagenfurt. Johann Kresnik, radikaler Pionier des modernen Tanztheaters und sechs Jahre lang Leiter der Tanzsparte am Bonner Theater, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Bonn sei eine "finstere Stadt, befand Kresnik einst.

Der österreichische Choreograph, Tänzer und Regisseur ist am Samstag im Alter von 79 Jahren in Klagenfurt gestorben. Das sagte eine Vertraute, Heide-Marie Härtel vom Deutschen Tanzfilminstitut in Bremen, der Deutschen Presse-Agentur. Kresnik galt als Pionier des modernen Tanztheaters.

In der Hansestadt hatte er 1968 seine Karriere als Ballettmeister begonnen. Seine etwa 100 Tanz- und Theaterwerke riefen oft Skandale hervor, weil er grausame Bilder jenseits aller herkömmlichen Ballettästhetik schuf. Sie dienten dazu, seine politischen und gesellschaftskritischen Botschaften mit Vehemenz auf die Bühne zu bringen. In Wien hatte noch Anfang Juli die Neueinstudierung seines Balletts "Macbeth" von 1988 das Festival ImpulsTanz eröffnet.

Kresnik wurde 1939 in St. Margarethen in Kärnten geboren. In Köln erhielt Kresnik 1964 einen Solovertrag als Tänzer und dort arbeitete er auch erstmals als Choreograph. Ab 1968 war Kresnik zehn Jahre lang Ballettmeister und Chef-Choreograph in Bremen. Nach Stationen in Heidelberg und erneut Bremen wechselte er 1993 an die Berliner Volksbühne, wo er bis 2002 engagiert war. Danach wurde Kresnik Leiter der Tanzsparte am Bonner Theater.

Selten war das Auditorium des Bonner Opernhauses so dicht mit Kritikern gefüllt, wie am 18. Dezember 2004 bei der Premiere von Johann Kresniks Tanzstück "Hannelore Kohl". Kein Wunder. Dem Manne, den Bonns damaliger Generalintendant Klaus Weise zum Chef der Tanzsparte gemacht hatte, eilte ein Ruf voraus.

2008 trennten sich die Wege, Krasnik rechnete mit dem Bonner Theater ab und holte zum Rundumschlag aus. Seine "konkrete Wut" richtet sich "gegen diejenigen, auf die ich mich nicht verlassen kann: gegen Theatermacher, die sich als Theaterabwickler betätigen. Gegen Politiker, die jede kritische Kunst kaputtsparen. Gegen die sogenannten seriösen Kritiker." Und vor allem gegen Bonn. Kresnik in seiner General-Abrechnung: "Bonn ist überhaupt eine finstere Stadt, ein Vorort von Köln und sonst nur noch Karneval."

Seit seinem Abschied aus Bonn 2008 arbeitet Kresnik frei. An der Volksbühne in Berlin schuf er 2015 das Tanztheaterstück "Die 120 Tage von Sodom". Der bekennende Kommunist und Atheist zeigte getanzte Biografien von "Ulrike Meinhof", "Gudrun Ensslin", "Rosa Luxemburg", "Ernst Jünger" und "Hannelore Kohl". Auch in seinen "vertanzten" Künstler-Biografien wie "Frida Kahlo", "Brecht", "Picasso" oder "Pasolini" ging es stets um Gesellschaftskritik. (dpa)